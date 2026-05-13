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育成悍將正職初登板 賞兄弟第20敗

2026/05/13 05:30

悍將阿部雄大生涯初登板，先發6.1局完全封鎖兄弟火力。（記者林正堃攝）悍將阿部雄大生涯初登板，先發6.1局完全封鎖兄弟火力。（記者林正堃攝）

阿部雄大6.1局優質先發

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將育成洋投阿部雄大成為正式球員後，昨首次在中職一軍出賽就交出6.1局無失分的優質先發，加上范國宸於9局下策動關鍵的再見雙殺守備，富邦以2：1臉勝中信兄弟，阿部在生涯初登板、初先發就拿到生涯首勝與首座單場MVP，中信開季才打30場就成為本季第1支20敗的球隊。

悍將阿部雄大要把首勝球送給媽媽當作母親節禮物。（記者林正堃攝）悍將阿部雄大要把首勝球送給媽媽當作母親節禮物。（記者林正堃攝）

左投的阿部雄大是富邦育成選手合約簽下的日籍球員，昨開賽起讓中信8上8下，用113球投6.1局雖有4次保送，只被岳東華擊出唯一的安打無失分，他指出，第1次在一軍登板又是在主場，很高興為球隊拿下勝利，可惜7局上投出2次保送後被換掉，不管在日本或台灣打球，最大目標都是要為球隊帶來勝利，很開心在中職第1場出賽就有這樣的表現，因為一軍初登板與首勝剛好在母親節後，會把首勝球送給媽媽當作母親節禮物。

有社會人隊底子 單場110球是基本盤

總教練後藤光尊表示，看到9局下被追回1分確實有點緊張，直到最後1個出局出現才終於放心，阿部雖然是第1次在一軍比賽，這場比賽卻投得非常完美，會讓他投到超過110球，是因為他曾經在日本社會人球隊打球，基本用球數都在110球左右，教練團經過討論與判斷，認為這樣的球數可以讓他正常表現。

4局下童堉誠敲出生涯首支三壘安打，生涯首打點開張。（記者林正堃攝）4局下童堉誠敲出生涯首支三壘安打，生涯首打點開張。（記者林正堃攝）

富邦4局下2出局後重啟攻勢，張育成二壘安打、戴培峰獲保送，童堉誠適時三壘安打送回2分，中信直到9局上才靠張志豪二壘安打、黃韋盛安打中止連續19局沒得分，高宇杰再安打攻佔一、三壘，王威晨擊出內野滾地球，范國宸接球後踩一壘再傳本壘，戴培峰把黃韋盛觸殺在本壘前，以再見雙殺守瓦解中信的最後反撲。

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