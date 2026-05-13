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張志豪快速通關復出 跑壘不打折扣

2026/05/13 05:30

張志豪（記者林正堃攝）張志豪（記者林正堃攝）

傷癒復出首戰

跑回兄弟唯一得分

〔記者徐正揚／新北報導〕中信兄弟老將張志豪前天被球隊註冊，昨不但立刻被登錄一軍，傷癒復出的第1天就扛先發第4棒守右外野，他表示，這幾年經常受傷，已習慣離開一軍很長一段時間再回歸，原本預期手術後要花1年復健，只花8個月就回到一軍讓他覺得很滿意，「時間是不等人的，年紀也是不等人的。」

張志豪去年9月接受右膝十字韌帶重建手術，原本預計最快下半季才能歸隊，因為復健進度超前，5月開始在二軍打復健賽，他指出，歸隊時間比預期還快，代表復健過程的努力都是值得的，「這幾年陸續碰上手傷、側腹肌等傷勢，已經很有經驗，主要是心態，沒有太多想法，很專注在身體的恢復。」

張志豪去年8月滑壘時造成右膝十字韌帶撕裂，造成球季提前報銷，但他認為，只要防護員說可以滑壘、醫生說韌帶不會斷，他就會100％去做，在二軍打復健賽也故意在守備時嘗試滑壘與撲壘，「如果你會擔心，那樣更容易受傷，不如就直接做，哪怕會再受傷一次，也不會後悔，我能做到，當然要做，要做一半，那乾脆就不要做。」

總教練平野惠一表示，張志豪此時回歸其實在計畫內，春訓時就預期差不多會在這個時間點，目前球隊的主力砲手都不在，希望藉由他的魄力，能給投手帶來壓力。

9局上，張志豪第4打席敲出二壘安，並跑回全隊唯一得分。

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