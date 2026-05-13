亞太王開轟 獅本季首度屠龍

4局下獅隊蘇智傑（中）敲出3分砲，也是在亞太球場第4轟。 （統一獅提供）

蘇智傑本季4轟在亞太

獅隊胡智爲相隔1104天對龍隊再奪先發勝。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅、味全龍昨賽前交手5場，獅隊一勝難求，昨回亞太主場終於靠著「亞太王」蘇智傑3分砲、胡智爲先發6局失3分（2分責失）好投，終場就以5：3擊敗龍隊，本季對戰味全首勝，拿下隊史第1999勝，今天雙方再戰，獅隊要挑戰隊史2千勝里程碑。

胡智爲相隔1104天對龍隊再奪先發勝，他也表示，很久沒有站上MVP舞台，感謝球迷支持，前幾場投得不理想，希望這一勝之後，日後能為球隊多吃下局數，這是他的願望。胡智爲也感性對協助過他們家的護理師道謝，在昨天512護理師節祝福所有護理師們佳節快樂。獅隊戰績追平台鋼，並列第2，僅落後味全1.5場勝差。

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獅隊2局下先以滾地球掩護跑者先馳得點，3局下陳傑憲、蘇智傑和林子豪連續安打，再下一城，但該局獅隊在滿壘沒能繼續得分。

獅隊滿壘沒能追加分數，龍隊4局上掌握反攻契機，李凱威因獅隊二游出現失誤上壘，張政禹高飛球推進，1出局一三壘有人，蔣少宏敲安，龍隊追回1分。林孝程本季一軍首安追平比數。

4局下，龍隊一壘手李展毅發生單場第2次失誤，伍鐸接著保送陳傑憲，之後被蘇智傑擊出3分打點全壘打，獅隊一口氣取得大幅領先。這是蘇智傑本季第5轟、其中4轟出現在球隊新主場亞太球場。5局上，首位打者朱育賢開轟，獨居聯盟最多本季第6轟、生涯第190轟，幫助龍隊追回1分。

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