洪總64歲最後一戰 得意子弟兵把關

洪一中（資料照）

今執教第2140場

洪一中執教成績

黃子鵬先發戰猿

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中明天將度過65歲生日，今天率隊在嘉義市球場迎戰樂天桃猿，是他執教生涯第2140場比賽，並交由子弟兵黃子鵬先發；前年洪總在桃園球場拿下執教第1000勝時，黃子鵬承擔敗投，如今攜手共拚勝利。

洪總在2004年6月19日奪下執教生涯首勝，如今在一軍執教已邁入第20個年頭，今年3月31日台鋼以3：1擊敗樂天拿下本季首勝後，執教勝場就已達到1100勝。和媒體賽前閒聊「被提醒」勝場數時，洪總以一貫口吻回應，「我不會去在意那個啦！」如今上半季台鋼打完30場暫居A段班，洪總仍擔心打擊斷層，「這些年輕人還不是那麼穩定，打順的時候好像還不錯，不順的時候就連中心棒次也被影響到。」

請繼續往下閱讀...

2024年5月15日洪總達成執教生涯千勝里程碑，該役台鋼5：0完封樂天，當時擔任樂天先發投手的黃子鵬6局失3分承擔敗投。黃子鵬去年季後行使自由球員權利後，以5年最高總值6600萬合約加盟台鋼，繼Lamigo後再度和洪總聚首，本季至今6場先發2勝1敗、防禦率3.60，前役以7局無失分奪勝投後，更獲洪總給出120分的高分。

洪總明天回澄清湖主場過生日，至今累計1115勝及在Lamigo的單一球隊執教884勝，都已在中職築起紀錄高牆。嘴上總說不在意數字的他，仍持續改寫屬於自己的「洪總障礙」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法