TPBL》馬建豪扮板凳暴徒 夢想家扳平獅

夢想家馬建豪替補攻下全場最高23分，率隊打敗攻城獅。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕走出傷勢陰霾的馬建豪，昨扮演板凳暴徒，替補攻下全場最高23分，率領福爾摩沙夢想家在TPBL季後賽首輪第2戰，以83：61打敗新竹攻城獅，將系列賽扳成1:1，雙方明天將在新竹縣體育館力拚聽牌。

夢想家先發主控蔣淯安貢獻15分。（TPBL提供）

替補攻下23分、7籃板

25歲的前鋒馬建豪在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段，首戰對決南韓時遭遇腳踝撕裂傷勢，雖然在例行賽結束前復出，但上場時間不多，季後賽首戰也只打了9分鐘拿下2分，球隊也相隔1457天又在洲際迷你蛋不敵攻城獅。

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馬建豪昨扛起團隊火力重任，替補上陣打了27分鐘，是自2月後再度出賽超過25分鐘，全場14投8中，包括三分線8投4中，挹注23分、7籃板，助隊扳平戰局。主控蔣淯安貢獻先發最佳15分，霍爾曼繳外援最高11分。

遲未找回狀況 壓力爆棚

「這段時間壓力滿大的。」馬建豪坦言受到傷勢影響，一直想幫助球隊，可惜遲遲沒能找回狀況，甚至有點迷失方向，「但上一場輸球後很多人都開導我，這一場有找回原本的自己，一心就是想著如何幫助球隊更好。」

攻城獅61分 平單場最低

攻城獅手感欠佳，團隊命中率僅24.7%，全場只拿下61分，追平聯盟單場最低得分紀錄，盧冠軒13分已是全隊最高。總教練威森表示，進攻端確實沒能創造出好的空檔，「這場失利對年輕球員而言是很寶貴的經驗，我也告訴他們，這就是季後賽的強度，重要的是我們在受到重擊後如何強勢反彈。」

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