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TPBL》攻城獅押對寶 德魯獲年度第二隊

2026/05/13 05:30

德魯（TPBL提供）德魯（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕25歲美籍前鋒德魯本季來到新竹攻城獅，在迅速融入團隊下表現不俗，季末更獲得年度第二隊肯定，讓總經理張樹人直呼「押對寶」。

陷嚴重低潮 一度想放棄

210公分的德魯參加NBA選秀落選後在亞得里亞海聯賽展開職業生涯，一度是TPBL最年輕的外援，本季出賽34場，平均上場時間35分鐘，貢獻全隊最高18.8分，另有11.5籃板，三分球命中率32.3%，是球隊能從谷底翻身重返季後賽的功臣之一，成功入選聯盟年度第二隊。

電動與動漫 助融入團隊

德魯透露，加入攻城獅前曾陷入嚴重低潮，一度猶豫是否要繼續打球，不過在台灣這一年一切都很順利，也對此充滿感激。此外，德魯因興趣是電動與動漫，與年輕本土球員有不少共同話題，也加速融入新環境的時間，沒把頭髮剪短就是因為要向《進擊的巨人》主角艾連致敬。

球迷敲碗 續約人氣洋將

「沒有想到他個性這麼好相處。」休賽季就打定主意要找團隊型洋將的張樹人說，看過德魯在大學與以色列打球的影片，大概知道他的能力在哪裡，但沒過他能如此快速融入球隊。對於球迷敲碗要續約這位人氣洋將，張樹人則表示，「樂觀面對，我們有保持默契，都在討論中。」

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