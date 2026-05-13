bye了詹皇！ 雷霆連2輪橫掃對手

雷霆長人霍姆格倫（中）灌籃得分，助隊橫掃湖人。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人昨在西部準決賽第4戰展現韌性，和雷霆纏鬥到最後一刻，終場前40秒還領先1分，但最後氣力放盡，以110：115落敗，系列賽0：4遭橫掃，詹姆斯的動向也備受關注。

湖人詹姆斯的動向備受關注。（美聯社）

解決湖人 爭西部冠軍

湖人昨帶著4分領先進入決勝節，加上八村壘、史馬特最後關頭連續得分，一度出現贏球曙光，無奈擋不住雷霆長人霍姆格倫在籃下逞威，加上里維斯沒能投進追平一擊，未能將戰線延長。

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雷霆團隊命中率高達52%，吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高38分，這系列賽成為奇兵的A.米契爾攻下28分、4抄截，雷霆也成為史上第8支在季後賽前兩輪完成橫掃的隊伍，連兩季挺進西部冠軍賽。

不過，SGA仍不敢輕忽，他認為，連兩輪橫掃代表大家都有做好份內的事，展現高度執行力，但季後賽不會有兩場比賽是一樣的，「尤其換了對手之後，之前的成功就已成為過去，我們還有兩輪系列賽要贏。」

湖人3人得分突破20分，里維斯攻下27分，但出現8次失誤，八村壘25分，詹姆斯拿下24分、12籃板。提前放暑假的湖人，由於詹姆斯、八村壘成為自由球員，里維斯和艾頓都是球員選項，休賽季恐怕有大規模人事異動。

詹姆斯動向 備受關注

其中41歲的詹姆斯最受矚目，他說：「我會花個幾週思考未來，時機到了你們就會知道。」外界認為他續留湖人可能性較高。

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