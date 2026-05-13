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下半場轟39分 米契爾輾壓活塞

2026/05/13 05:30

騎士米契爾下半場狂轟39分，追平季後賽半場最高得分紀錄。 （美聯社）騎士米契爾下半場狂轟39分，追平季後賽半場最高得分紀錄。 （美聯社）

騎士追成2：2平手

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上半場僅得4分的米契爾，下半場18投12中轟下39分，全場飆進43分，加上哈登挹注24分，騎士以112：103擊退東部頭號種子活塞，次輪系列賽追成2：2。

易籃後，米契爾一掃上半場的低迷，第3節如入無之境，靠著裡切外投獨攬21分，成為騎士隊史第3位單節飆破20分的球員，他也在主場球迷高喊MVP的聲浪中，率隊打出超狂的25：0攻勢，揚長而去。

平季後賽半場最高得分

米契爾表示，上半場手感奇差無比，中場休息時也向隊友道歉，下半場他找回手感，豪取39分也追平1987年勇士佛洛伊德締造的季後賽半場最高得分紀錄，他笑說，儘管最後27.6秒罰球失手，錯過締造新猷的機會，但他更看重的是球隊勝負，「他們守住主場，我們也守住主場，所以現在我們必須去底特律拿下1勝。」

活塞以替補出發的雷佛特24分表現最佳，一哥坎寧安攻下19分，但全隊僅獲得12次罰球機會，與騎士的34罰相去甚遠，讓教練畢可史塔夫相當不滿，「罰球差距令人沮喪，甚至米契爾15罰就超過我們全隊。」但他也強調活塞會在接下來的比賽重新找回主動權，搶下系列賽勝利。

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