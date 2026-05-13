中信公開賽配對賽 募得1000萬善款

中信慈善基金會董事長辜仲諒（左五）、中國信託銀行董事長陳佳文（右二）與總經理楊銘祥（右一）、中國信託金控董事會秘書長高人傑（左二）、賽事主席暨中國信託金控最高顧問黃清苑（左一），和中國信託女子高爾夫之星、台日職業高球女將與貴賓客戶共同揮桿獻愛。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台、日共同認證的2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽，5月14日將在東方高爾夫俱樂部登場。中國信託商業銀行昨舉行職業業餘配對賽，邀請貴賓客戶與32位女子好手揮桿獻愛，共募集1000萬元善款，支持中國信託慈善基金會偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

這次配對賽邀請中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、中信金融控股公司董事會秘書長高人傑、賽事主席暨中信金控最高顧問黃清苑與「中信女子高爾夫之星」侯羽桑、侯羽薔、丁子云、劉芃姍、俞涵軒共同揮桿，為偏鄉孩童盡心力。

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中信銀攜手涂阿玉

培育年輕潛力選手

今年適逢中國信託成立一甲子，陳佳文也宣布，將與中信高爾夫顧問涂阿玉推動年輕潛力選手培育計畫，舉辦業餘賽事，從中挑選潛力新秀，盼選手傳承她的拚戰精神，重現台灣高球榮耀。

陳佳文表示，中國信託一甲子以來，從剛開始僅19名員工的信託公司，到如今成為跨足全球14個國家與地區、擁有超過370處據點的國際金融集團，去年獲利創歷史新高；除了業績成長，也投入慈善、反毒、體育、教育、藝文5大公益，職業業餘配對賽就是體育結合公益的最佳範例。

週四開打 民眾免費入場

中國信託公開賽明天起一連3天在東方球場開打，來自台灣、日本、中國、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等地共108位好手，角逐900萬日圓冠軍獎金，賽事開放民眾免費入場。

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