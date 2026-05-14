不離不棄！獅2000勝 林泓弦早預感奪MVP

統一獅奪2000勝後特別在投手丘拍大合照。（記者李惠洲攝）

中職唯一不曾缺席的統一獅達成2000勝的隊史里程碑，尤其在今年才進駐亞太新主場締造更具意義。中職歷經5次職棒簽賭，唯有統一獅堅持崗位，不離不棄，曾有多次，只要獅隊有一絲不玩的想法，中職聯盟必將走入歷史，就不會有現在票房場均逾萬的榮景。粗估統一獅37年來至少投入50億台幣，陪著獅迷奮戰3885場，走過19個戰場，終於堆積「獅隊障礙」，恭喜！南霸天。（記者黃照敦）

統一獅小將林泓弦賽前就預感會成為2000勝之戰MVP。（記者李惠洲攝）

首支三壘打 點燃逆轉

獅2000勝球場分布

〔記者龔乃玠／台南報導〕前天就知道要接下聽牌2000勝之戰的先發二壘手，統一獅20歲小將林泓弦有預感會成為MVP，昨晚果真在3局下擊出生涯首支三壘安打，點燃單局2分逆轉攻勢，先發投手銳力獅7局失1分好投，率隊以2：1擊敗味全龍，獅隊成為中職史上第一支2000勝隊伍。

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獅教頭勝場

在聽牌2000勝之戰，獅隊逆風開局，味全在3局上攻破銳力獅，但獅隊在3局下就反擊，陳重羽四壞上壘，林泓弦生涯首支三壘安打送回追平分，陳傑憲補上致勝高飛犧牲打，賞給味全強投蔣銲生涯首敗，獅隊跟上半季龍頭味全勝差縮小至0.5場，最快本週在獅象3連戰篡位。

獅紀念性勝場

林泓弦生涯首次站上主場MVP舞台，就是在值得紀念的第2000勝，他笑說，「前一晚睡前知道隔天會先發，我就覺得會是MVP，因為2000勝很特別，對球隊來說是個意義重大的數字。」

今年是獅隊在亞太主球場的元年，即便開幕首戰就奪勝，卻在4月10至12日被龍隊3戰橫掃，一度吞下主場5連敗，沒想到從4月24日大轉變，連續在3連戰系列賽橫掃台鋼和樂天，本週對龍隊2戰又全勝，勇奪主場9連勝，逼近2018年主場11連勝的隊史紀錄。

餅總喊話 拿下總冠軍

身為聯盟37年唯一沒轉賣過的隊伍，統一獅奪2000勝後特別在投手丘拍大合照，總教練林岳平也向全場7527名球迷喊話：「希望這1勝讓上半季走得更順，拿下總冠軍！」而球團人員原本將2000勝的紀念球給他，餅總則將球轉交給總經理蘇泰安。

蘇泰安坦言，感謝母公司統一集團的長期支持，累積下來已投入數十億的資源，才能成就現在的榮耀時刻，「統一獅能夠走到今天，從來不是靠某一個人，而是一代又一代獅子軍共同努力的成果。」餅總也表示，相信獅隊會永續經營，「3000勝、4000勝、5000勝會來臨，我們會再創高峰。」

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