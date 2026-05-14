自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

不離不棄！獅2000勝 林泓弦早預感奪MVP

2026/05/14 05:30

統一獅奪2000勝後特別在投手丘拍大合照。（記者李惠洲攝）統一獅奪2000勝後特別在投手丘拍大合照。（記者李惠洲攝）

中職唯一不曾缺席的統一獅達成2000勝的隊史里程碑，尤其在今年才進駐亞太新主場締造更具意義。中職歷經5次職棒簽賭，唯有統一獅堅持崗位，不離不棄，曾有多次，只要獅隊有一絲不玩的想法，中職聯盟必將走入歷史，就不會有現在票房場均逾萬的榮景。粗估統一獅37年來至少投入50億台幣，陪著獅迷奮戰3885場，走過19個戰場，終於堆積「獅隊障礙」，恭喜！南霸天。（記者黃照敦）

統一獅小將林泓弦賽前就預感會成為2000勝之戰MVP。（記者李惠洲攝）統一獅小將林泓弦賽前就預感會成為2000勝之戰MVP。（記者李惠洲攝）

首支三壘打 點燃逆轉

獅2000勝球場分布獅2000勝球場分布

〔記者龔乃玠／台南報導〕前天就知道要接下聽牌2000勝之戰的先發二壘手，統一獅20歲小將林泓弦有預感會成為MVP，昨晚果真在3局下擊出生涯首支三壘安打，點燃單局2分逆轉攻勢，先發投手銳力獅7局失1分好投，率隊以2：1擊敗味全龍，獅隊成為中職史上第一支2000勝隊伍。

獅教頭勝場獅教頭勝場

在聽牌2000勝之戰，獅隊逆風開局，味全在3局上攻破銳力獅，但獅隊在3局下就反擊，陳重羽四壞上壘，林泓弦生涯首支三壘安打送回追平分，陳傑憲補上致勝高飛犧牲打，賞給味全強投蔣銲生涯首敗，獅隊跟上半季龍頭味全勝差縮小至0.5場，最快本週在獅象3連戰篡位。

獅紀念性勝場獅紀念性勝場

林泓弦生涯首次站上主場MVP舞台，就是在值得紀念的第2000勝，他笑說，「前一晚睡前知道隔天會先發，我就覺得會是MVP，因為2000勝很特別，對球隊來說是個意義重大的數字。」

今年是獅隊在亞太主球場的元年，即便開幕首戰就奪勝，卻在4月10至12日被龍隊3戰橫掃，一度吞下主場5連敗，沒想到從4月24日大轉變，連續在3連戰系列賽橫掃台鋼和樂天，本週對龍隊2戰又全勝，勇奪主場9連勝，逼近2018年主場11連勝的隊史紀錄。

餅總喊話 拿下總冠軍

身為聯盟37年唯一沒轉賣過的隊伍，統一獅奪2000勝後特別在投手丘拍大合照，總教練林岳平也向全場7527名球迷喊話：「希望這1勝讓上半季走得更順，拿下總冠軍！」而球團人員原本將2000勝的紀念球給他，餅總則將球轉交給總經理蘇泰安。

蘇泰安坦言，感謝母公司統一集團的長期支持，累積下來已投入數十億的資源，才能成就現在的榮耀時刻，「統一獅能夠走到今天，從來不是靠某一個人，而是一代又一代獅子軍共同努力的成果。」餅總也表示，相信獅隊會永續經營，「3000勝、4000勝、5000勝會來臨，我們會再創高峰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中