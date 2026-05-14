不可思議旅程 餅總1人參與539勝

統一獅總教練林岳平手拿2000勝紀念球，感謝球迷。（記者李惠洲攝）

球員33勝129救援

執教377勝

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅成為中職首支2000勝隊伍，對教頭林岳平來說是不可思議的奇幻之旅，從2007年心臟手術可能離開球場，因前總裁林蒼生的全力支持而努力復出，在球員時期進帳33勝129救援，執教又貢獻隊史最多的377勝，獅隊有539場的勝利跟餅總有關。

有趣的是，獅隊在2009年6月6日達陣的隊史第1000勝，當時林岳平奪下救援成功，如今以教頭身分見證第2000勝。他認為自己是很有福氣的人，「如果不是當年林總裁留下我，不會有那100多次救援，也不會當上總教練，這些都會是零。」

請繼續往下閱讀...

不只是林岳平，在一軍當教練的潘威倫、高國慶、潘武雄、高志綱等多位名將，無論選手或教練生涯、無論環境低迷或熱絡都不曾離開，參與統一超過1000勝。餅總直言，球隊給他們安定的環境，自然就不會那麼執著要有多大的合約，「從20歲到45歲，我們人生的一半都在統一貢獻，對球隊有很深的感情。」

高國慶︰感謝老闆

低谷時續挺

生涯1844安的獅隊安打王高國慶直呼，隊史2000勝是很偉大的紀錄，最感謝的一定是企業老闆，畢竟職棒曾發生很多不好的事情，「在最低谷時，老闆還是選擇繼續支持，真的滿感謝老闆的用心，再來就是沒有離開我們的球迷。」

餅總也說，2000勝是從職棒元年前輩們打下的底，他們從中延續到現在，「不光光是企業的支持、球隊的努力，還有所有曾在這支球隊奉獻的人，這是所有統一人的榮譽。」

至於球員生涯也貢獻100勝的謝長亨，昨也在台北攝影棚擔任球評，一起見證前東家的歷史里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法