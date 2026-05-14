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獅隊史首勝搭檔 杜福明、曾智偵讚球團

2026/05/14 05:30

曾智偵（資料照）曾智偵（資料照）

對中職發展功不可沒

杜福明（資料照）杜福明（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕1990年3月17日中華職棒歷史性首戰，統一獅在台北市立棒球場以4：3擊敗兄弟象拿下隊史首勝，杜福明登板先發6.1局失1分奪下勝投，與搭檔捕手曾智偵一同載入史冊，歷經1萬3207個日子，統一昨達成隊史2000勝里程碑，兩大創隊元老除了感嘆時光飛逝，也讚嘆統一企業對本土職棒發展付出相當多心力，功績不可抹滅。

「這是我人生印象最深刻的比賽。」曾智偵說，中職成立前夕他已30歲，能在台電待一輩子，那個年代能當公務員是光宗耀祖的事，收到統一邀請加盟其實非常掙扎，最終決定跳出舒適圈，職棒元年首戰自告奮勇打1棒蹲捕，首局首打席選到保送，接著滑二壘造成腳踝嚴重扭傷，成為第1位上場打擊、上壘、受傷的職棒球員，「能參與職棒第1戰、拿到統一第1勝，我感到十分驕傲。」

福利待遇好 有人情味

曾智偵指出，統一是非常有遠見的企業，長久來包含職棒球隊在內，經營旗下每家子公司都非常用心，早期其他球隊選手都很羨慕統一球員，因為福利和待遇都很好，球團對於企業形象和選手要求十分嚴格，且一視同仁，「有一次總冠軍戰前一天晚點名，有一位球員搭計程車因司機不小心繞路遲到5分鐘，結果被罰5萬元，沒得妥協。」

憶起職棒首戰，杜福明說，當時教練團曾考慮將先發交給洋投瑞奇或湯尼，最終由他來扛，登板一點都不緊張，畢竟見過洛杉磯奧運逾5萬名球迷大場面，當時沒意識到是件大事，現在回想意義非凡。

杜福明認為，統一獅很有人情味，也是職棒37年以來唯一沒易主的球團，非常不容易，至今仍保有完整的傳統和精神，以回饋社會做為企業責任，對中職發展貢獻很大。

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