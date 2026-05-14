打爆美美 悍將首局狂得13分

鄭浩均（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟前晚在新莊1分飲恨，昨回洲際主場再戰富邦悍將，卻在首局大崩盤，單局被鯨吞13分，「洲際慘案」就此定調，中信兄弟終場2:17慘遭血洗，富邦則歷經6度2連勝之後，本季首度3連勝。

富邦悍將首局狂得13分，打爆中信兄弟。（記者廖耀東攝）

鄭浩均0.1局失9分

生涯最慘

兄弟先發投手鄭浩均，上月曾和隊友合力締造無安打比賽，昨面對富邦先連4打席被敲安，鄭浩均三振戴培峰之後，又因觸身球、安打而無法止血，投了10人次，挨了開路先鋒池恩齊單局第2支安打之後退場。總計鄭浩均僅投0.1局、失9分，再寫生涯最慘先發紀錄。網友酸，比他經典賽先發對日本隊大失血更慘。

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兄弟換投後，接手的余謙又被敲4安，無法止血。悍將昨先發9人當中8人有安打、全員有打點，池恩齊、范國宸和王念好，首局都單局雙安，池恩齊更在2局內就完成猛打賞，後續完成猛打賞且有長打的王念好，成為MVP。

富邦單局13分

僅次於味全龍

富邦悍將首局敲10安、打進13分，雙雙寫下本季聯盟紀錄，單局13分同時也追平隊史紀錄。放眼聯盟史上，富邦單局得分並列第2名，僅次於1994年味全龍面對俊國熊的14分，安打數則排名並列第3名。

另外，中信兄弟隊史連同前身兄弟象，單局最多失分原本是2007年5月26日面對誠泰失11分，昨這項悲慘紀錄遭推高。

富邦先發李東洺1球未投，球隊就領先13分，1局下，兄弟岳政華、王威晨和王政順都安打，單局追回2分，雙方1局打完合計15分，居聯盟史上第2。李東洺先發5局，輕鬆拿下勝投。

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