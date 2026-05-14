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大學空窗1年 童堉誠感恩這位「伯樂」

2026/05/14 05:30

悍將童堉誠感謝台北興富發總教練呂明賜給機會。（記者廖耀東攝）悍將童堉誠感謝台北興富發總教練呂明賜給機會。（記者廖耀東攝）

大二肩膀動刀 影響規劃

〔記者林宥辰／台中報導〕穿著前洋砲邦力多遺留的「00」背號，富邦悍將自培出身的26歲新人童堉誠，今年拚得正式球員資格，身為前中職名將童琮輝之子，他正走出自己的棒球路。大學因傷肩膀動刀後，他曾空窗1年，能重回棒球路，他也感謝台北興富發總教練呂明賜。

童堉誠畢業自北科附工、開南大學，高中還是游擊手，且攻守表現一度吸引國外球隊關注，但大二時肩膀動刀，一度影響他的生涯規劃。他說：「我對汽車相關領域有興趣，大學畢業去修車廠當學徒，也去加油站工作過。」

呂明賜給機會 協助轉型

童堉誠表示：「經紀公司當時問我有沒有興趣去測試，謝謝呂明賜總教練給我機會。大學時因為受傷，畢業前我都擔任指定打擊，但呂總認為我不能只有打擊，才協助我練外野。」當時教練團，包括吳復連、李安熙，和調整他傳球的投手教練黃欽智，都幫他很多。

隨著上一軍之後的好表現，加上名字讀音與「國防部長」張育成相仿，有球迷給童堉誠取綽號「副部長」，他笑說：「他比較厲害，我沒辦法比。」

00背號與父親出道同號

有趣的是，童堉誠父親童琮輝1994年效力三商虎首個賽季，背號也是「00」，隔年才改回一路用到退役的「3」號。他笑說，對父親的背號只有「3」的印象，還不知道他穿過「00」，自己剛上一軍時，只覺得兩個「0」看起來不錯、可愛，才選擇這個背號。

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