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TPBL季後賽》米勒三分球全中 雲豹扳平國王

2026/05/14 05:30

雲豹米勒3分球6投6中，全場攻下29分率隊大勝。（記者林正堃攝）雲豹米勒3分球6投6中，全場攻下29分率隊大勝。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園雲豹昨在TPBL季後賽首輪第2戰，靠手感發燙的米勒單場轟下6記三分球、貢獻29分領軍，以114：92輕取新北國王，團隊單場得分締造聯盟季後賽新猷，扳平系列賽，雙方明晚在和平籃球館力拚聽牌。

新北國王林書緯11投8中拿下全隊最高21分。（記者林正堃攝）新北國王林書緯11投8中拿下全隊最高21分。（記者林正堃攝）

打破季後賽100%命中紀錄

雲豹高錦瑋（左）抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）雲豹高錦瑋（左）抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）

以頭號種子之姿挺進季後賽的雲豹，首戰出師不利遭國王踢館成功，昨一甩前役外線命中率僅22.2%的低迷手感，團隊三分球39投18中，命中率高達46.2%，一度領先27分，其中米勒三分線6投6中拿下29分，打破季後賽100%命中率最多三分命中數紀錄，頂替迪亞洛上陣的麥卡洛面對前東家也進帳24分，高錦瑋挹注本土最高14分。

雲豹麥卡洛轟下24分。（記者林正堃攝）雲豹麥卡洛轟下24分。（記者林正堃攝）

米勒打出加入雲豹以來代表作，他表示，一切都是從防守做起，「我們展現夠強勢的防守，也讓團隊進攻更加順暢，打出屬於我們的球風。」

主帥羅德爾也肯定子弟兵，展現和前一戰完全不同的態度，全場只發生7次失誤，「除了進攻的把握度外，防守也是贏球的關鍵。」

國王19次失誤 奉送27分

國王出現多達19次失誤，奉送對手27分，林書緯11投8中拿下全隊最高21分，從挑戰賽至今4戰平均拿下21.8分，他表示，季後賽自己轉換心態，知道強度要拉高，「但我們今天打得很弱，不像一個想贏冠軍的球隊。」

國王總教練洪志善提到，賽前就預期雲豹輸掉首戰後開賽會給足壓力，只惜團隊沒能馬上應對，「我們面對龍頭在客場贏下一戰，還是必須肯定球員努力，接下來回主場會好好準備。」

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