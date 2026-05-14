NBA季後賽》斑馬上陣 馬刺擊敗灰狼聽牌

溫班亞瑪（左）揮別前役遭驅逐出場的陰霾，率隊痛宰灰狼，系列賽3：2聽牌。 （法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪揮別前役遭驅逐出場的陰霾，昨繳出27分、17籃板、5助攻、3火鍋全能數據，率隊以126：97痛宰灰狼，贏下「天王山之戰」，系列賽3：2聽牌。

第5戰獲勝

贏系列賽機率逾8成

溫班亞瑪前役因對里德揮肘，生涯首度遭驅逐，連帶影響球隊戰力，吞下敗仗。不過，馬刺很快重整旗鼓，昨半場打完已取得雙位數領先，第3節雖一度被追平，仍收下聽牌勝。過去在2：2時，第5戰獲勝球隊，最後贏得系列賽的機率高達81.5%。

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溫班亞瑪未受到禁賽，引發外界輿論，談起揮肘事件，他說：「這已是過去的事，我現在專注於當下和下一場比賽。」歷經驅逐風波，斑馬認清，場上肢體接觸都是手段，「激怒對手可能是他們策略之一，我們必須保持冷靜。」

半場至少「20+10」

斑馬史上第2年輕

溫班亞瑪昨天刷新不少紀錄，生涯首度在季後賽半場拿下「雙十」，並以22歲129天，成為史上第2年輕半場至少「20+10」的球員，僅次於詹姆斯；溫班亞瑪也是繼2023年A.戴維斯後，首位在季後賽繳出至少25分、15籃板、5助攻、3阻攻的球員。

灰狼團隊命中率僅39%，愛德華茲繳出全隊最高20分。面對溫班亞瑪強勢表現，愛德華茲坦言真的無解，「我們沒有太多應對方式，只能祈禱他投不進。」

球隊瀕臨淘汰，愛德華茲強調，得回去重新調整，球隊這戰犯太多重複錯誤。

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