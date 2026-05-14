自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽》斑馬上陣 馬刺擊敗灰狼聽牌

2026/05/14 05:30

溫班亞瑪（左）揮別前役遭驅逐出場的陰霾，率隊痛宰灰狼，系列賽3：2聽牌。 （法新社）溫班亞瑪（左）揮別前役遭驅逐出場的陰霾，率隊痛宰灰狼，系列賽3：2聽牌。 （法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪揮別前役遭驅逐出場的陰霾，昨繳出27分、17籃板、5助攻、3火鍋全能數據，率隊以126：97痛宰灰狼，贏下「天王山之戰」，系列賽3：2聽牌。

第5戰獲勝

贏系列賽機率逾8成

溫班亞瑪前役因對里德揮肘，生涯首度遭驅逐，連帶影響球隊戰力，吞下敗仗。不過，馬刺很快重整旗鼓，昨半場打完已取得雙位數領先，第3節雖一度被追平，仍收下聽牌勝。過去在2：2時，第5戰獲勝球隊，最後贏得系列賽的機率高達81.5%。

溫班亞瑪未受到禁賽，引發外界輿論，談起揮肘事件，他說：「這已是過去的事，我現在專注於當下和下一場比賽。」歷經驅逐風波，斑馬認清，場上肢體接觸都是手段，「激怒對手可能是他們策略之一，我們必須保持冷靜。」

半場至少「20+10」

斑馬史上第2年輕

溫班亞瑪昨天刷新不少紀錄，生涯首度在季後賽半場拿下「雙十」，並以22歲129天，成為史上第2年輕半場至少「20+10」的球員，僅次於詹姆斯；溫班亞瑪也是繼2023年A.戴維斯後，首位在季後賽繳出至少25分、15籃板、5助攻、3阻攻的球員。

灰狼團隊命中率僅39%，愛德華茲繳出全隊最高20分。面對溫班亞瑪強勢表現，愛德華茲坦言真的無解，「我們沒有太多應對方式，只能祈禱他投不進。」

球隊瀕臨淘汰，愛德華茲強調，得回去重新調整，球隊這戰犯太多重複錯誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中