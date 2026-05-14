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日本T聯賽開幕戰來台 門票快售罄

2026/05/14 05:30

日本T聯賽史上首場海外開幕戰將於7月25日在新竹縣舉行。 （記者粘藐云攝）日本T聯賽史上首場海外開幕戰將於7月25日在新竹縣舉行。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕日本最高層級職業桌球聯賽Nojima T.LEAGUE 蛋牌2026-27球季開幕戰，7月25日將在新竹縣立體育館點燃戰火，屆時將可看到台灣一哥林昀儒率領東京木下出擊，表演嘉賓則是台灣女星徐若瑄，目前門票熱賣，只剩2％的票券，獲得台灣球迷高度關注。

7/25竹縣開打

球迷高度關注

T聯賽昨由事務局長栗山貴行代表來台，他表示，T聯賽一直以來都希望往海外發展，首場海外賽選擇在台灣很有意義，「台灣擁有成熟的桌球環境，還有熱情的粉絲和球友，考量未來交流機會和發展性，最後才決定把關注度最高的開幕戰移師台灣舉行。」另外，栗山表示，T聯賽成立後有不少台灣球員曾加入，他們也在聯賽的發展過程中扮演重要角色。

林昀儒將代表東京木下出擊

開幕戰林昀儒將代表東京木下出擊，鄭怡靜也有望亮相。栗山對於這兩名台灣球員印象深刻，他觀察到，林昀儒一直在進步，「去年林昀儒1場都沒有輸，並帶領球隊贏得冠軍，這是件非常了不起的事，他讓我覺得，只要有他在隊伍就能贏球、拿冠軍，他是存在感非常強的選手。」他也期待藉由這次開幕戰讓台灣球迷感受到日本桌球聯賽的氛圍，體驗桌球的魅力。

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