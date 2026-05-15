騎士哈登砍下30分，率隊在延長賽力退活塞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士明星後衛哈登昨在「天王山之戰」挺身而出，砍下全隊最高30分，率隊在延長賽以117：113力退活塞，系列賽3：2聽牌。

猛砍30分 加班退活塞

騎士昨克服最多15分落後，末節尾聲靠著中鋒莫布里連續得分扳平，延長賽輪到米契爾跳出來，和哈登輪流發揮，鎖定勝利。騎士此役3名球員得分破20分，哈登繳出30分、8籃板、6助攻、3火鍋全能數據，較不理想的是出現6次失誤，米契爾進帳21分，斯特魯斯20分、8籃板。

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季後賽96勝 無冠第2多

36歲的哈登在和活塞系列賽前兩戰狀態不理想，第一場出現7次失誤，第二戰進攻出問題，命中率僅23%，但此役他找回狀態，繳出本季季後賽得分新高，超越詹姆斯，成為騎士隊史在季後賽砍下30分最年長的球員。

哈登這季透過交易改披騎士戰袍，他在離開火箭後輾轉加盟過籃網、七六人和快艇，始終無緣冠軍。昨騎士贏球，他進帳生涯季後賽第96勝，成為無冠球員中勝場第2多者，僅次於傳奇球星馬龍的98勝。

活塞方面，當家一哥坎寧安飆出全場最高39分、9助攻，締造這系列賽得分新高，但出賽時間長體力負荷大，也因此出現6次失誤，他已連續11場季後賽單場至少4次失誤，也成為NBA季後賽史上首位達成此尷尬紀錄的球員。

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