自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

洪總人生進階 吳念庭再見安祝壽

2026/05/15 05:30

吳念庭9局下敲出生涯首支再見安。（記者李惠洲攝）吳念庭9局下敲出生涯首支再見安。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹昨和樂天桃猿鏖戰9局，一度2分領先的台鋼，8局遭林泓育2分砲追平，但9局下把握滿壘契機，吳念庭擊出中職生涯首支再見安打，終場3：2險勝，也送給教頭洪一中65歲生日大禮。

雄鷹教頭洪一中（右）昨慶祝65歲生日，賽後難得一起跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）雄鷹教頭洪一中（右）昨慶祝65歲生日，賽後難得一起跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

洪一中賽後也和吳念庭登上MVP舞台，接受全場球迷為他清唱生日快樂歌，洪總還大方跳舞，度過難忘的勝利生日慶生會。

雄鷹昨用打勝仗為教頭洪一中（右）慶生。（記者李惠洲攝）雄鷹昨用打勝仗為教頭洪一中（右）慶生。（記者李惠洲攝）

台鋼首局攻勢凌厲，陳文杰敲安後，曾子祐一度擊出界外飛球，樂天守備失誤讓他死裡逃生，隨即敲安，加上吳念庭也安打，台鋼攻佔滿壘，魔鷹和王柏融卻分別遭三振和雙殺打。

65歲生日贏球

賽前賽後都收禮

3局下，相似劇情再上演，曾子祐和吳念庭又連續安打，這回魔鷹把握得點圈機會敲安，王柏融也補上高飛犧牲打，讓台鋼取得2分領先。樂天先發投手曾家輝昨僅投4局、被擊出8安打、失2分，本季最短局數先發。

江承諺昨6.1局無失分、對樂天跨季14.1局無失分。樂天打線悶了整場，8局上，面對賽前本季14場出賽、16.2局無失分的陳柏清，反而找到突破口，林智平兩出局後敲安，林泓育接著擊出個人本季首轟，一棒追平。

9局下，樂天推出守護神朱承洋，王博玄2出局後選到保送，開啟攻勢，陳文杰敲安、曾子祐挨觸身球造成滿壘，吳念庭把握機會當英雄，全場4支3。

雄鷹打線窮忙

11安只換來3分

台鋼雖贏球，但11支安打僅換回3分。賽後，洪總提到：「之前有跟選手講，不要都只是窮忙，攻擊的效率不好。我們可以安打很多，但關鍵時刻沒有辦法，選手要去思考怎麼幫助球隊進攻。」而洪總生涯生日執教多1勝，累積7勝4敗，他則笑說：「謝謝選手，感恩。」

台鋼全隊按往例賽前為洪總慶生，現執掌樂天桃猿兵符的昔日子弟兵曾豪駒，也貼心準備生日蛋糕，讓洪總備感窩心。曾總說，感謝洪總從他進職棒到現在的栽培，正好作客高雄，因此跟洪總說聲生日快樂，希望他身體健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中