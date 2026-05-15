洪總人生進階 吳念庭再見安祝壽

吳念庭9局下敲出生涯首支再見安。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹昨和樂天桃猿鏖戰9局，一度2分領先的台鋼，8局遭林泓育2分砲追平，但9局下把握滿壘契機，吳念庭擊出中職生涯首支再見安打，終場3：2險勝，也送給教頭洪一中65歲生日大禮。

雄鷹教頭洪一中（右）昨慶祝65歲生日，賽後難得一起跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

洪一中賽後也和吳念庭登上MVP舞台，接受全場球迷為他清唱生日快樂歌，洪總還大方跳舞，度過難忘的勝利生日慶生會。

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雄鷹昨用打勝仗為教頭洪一中（右）慶生。（記者李惠洲攝）

台鋼首局攻勢凌厲，陳文杰敲安後，曾子祐一度擊出界外飛球，樂天守備失誤讓他死裡逃生，隨即敲安，加上吳念庭也安打，台鋼攻佔滿壘，魔鷹和王柏融卻分別遭三振和雙殺打。

65歲生日贏球

賽前賽後都收禮

3局下，相似劇情再上演，曾子祐和吳念庭又連續安打，這回魔鷹把握得點圈機會敲安，王柏融也補上高飛犧牲打，讓台鋼取得2分領先。樂天先發投手曾家輝昨僅投4局、被擊出8安打、失2分，本季最短局數先發。

江承諺昨6.1局無失分、對樂天跨季14.1局無失分。樂天打線悶了整場，8局上，面對賽前本季14場出賽、16.2局無失分的陳柏清，反而找到突破口，林智平兩出局後敲安，林泓育接著擊出個人本季首轟，一棒追平。

9局下，樂天推出守護神朱承洋，王博玄2出局後選到保送，開啟攻勢，陳文杰敲安、曾子祐挨觸身球造成滿壘，吳念庭把握機會當英雄，全場4支3。

雄鷹打線窮忙

11安只換來3分

台鋼雖贏球，但11支安打僅換回3分。賽後，洪總提到：「之前有跟選手講，不要都只是窮忙，攻擊的效率不好。我們可以安打很多，但關鍵時刻沒有辦法，選手要去思考怎麼幫助球隊進攻。」而洪總生涯生日執教多1勝，累積7勝4敗，他則笑說：「謝謝選手，感恩。」

台鋼全隊按往例賽前為洪總慶生，現執掌樂天桃猿兵符的昔日子弟兵曾豪駒，也貼心準備生日蛋糕，讓洪總備感窩心。曾總說，感謝洪總從他進職棒到現在的栽培，正好作客高雄，因此跟洪總說聲生日快樂，希望他身體健康。

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