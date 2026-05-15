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獅上半季主題日 看好15場票房破萬

2026/05/15 05:30

獅隊明、後兩天舉辦「府城獅吼宮、吼力包高中」主題日活動。（統一提供）獅隊明、後兩天舉辦「府城獅吼宮、吼力包高中」主題日活動。（統一提供）

獅吼宮廟宇祭

2場預售票破萬

〔記者龔乃玠／綜合報導〕前天甫奪2000勝的統一獅，今晚在亞太主球場迎戰中信兄弟，搭配16、17日年度祭典的「府城獅吼宮」，場外已有濃濃廟宇祭風味，而這2戰票房也確定破萬，目前主場9連勝的獅隊希望克服「恐象症」，力拚3連戰打破隊史主場最長11連勝紀錄，若真能單週5勝，可能一舉衝上戰績第一。

獅隊球團昨天透露，「16日預售票約13500張，17日約10000張。」即便本季只能租用亞太主球場，在硬體受限之下，獅隊用多元行銷活動讓球場活絡起來，連同廟宇祭2場預售票破萬，本季10場主題日活動，只有1場未破萬。由於過去的台南球場滿場只有1萬人，轉戰亞太首年的成果相當豐碩。

本週賽事結束後，獅隊下次主題日將在6月5至7日轉戰台北大巨蛋，沒意外3場都將破萬名觀眾，接下來就看6月19至21日回亞太的雙獅交流會，獅球團希望能締造上半季主題日16戰有15場破萬的空前票房紀錄。

亞太元年豐收 已9場達標

在亞太主球場的元年，獅隊一度在4月10至12日被龍隊3戰橫掃，一度主場5連敗，沒想到從4月24日大轉變，連續在3連戰系列賽橫掃台鋼和樂天，本週對味全2戰又全勝，如果今晚對中信的系列賽完成3連戰橫掃，將能打破2018年11連勝的隊史主場最長紀錄。

然而，近年「恐象症」嚴重的獅隊，即便今年遇上戰績低迷的中信，依然只能打成2勝2敗，中信今晚將推派王牌洋投之一的勝騎士打頭陣，強碰獅帝芬，獅隊只落後領先的味全0.5場勝差。

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