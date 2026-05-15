為球隊帶來麻煩 鄭浩均嘻笑態度火上加油

兄弟投手鄭浩均（左）前天先發對悍將，只解決1人次失9分退場。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟右投「美美」鄭浩均，前天對富邦悍將先發只投0.1局狂失9分吞敗引爆「洲際慘案」，退場後在休息室竟與隊友有說有笑，日職軟銀鷹亞洲區球探代表李杜軒看到這一幕，昨發文痛批此舉不尊重球迷和在場上隊友，中信連忙發新聞稿表示，造成球迷觀感不佳，球團與鄭浩均深感歉意。

日職球探痛批

不尊重球迷與隊友

今年經典賽鄭浩均對日本先發1.2局失8分吞敗，寫下WBC隊史單一投手單場最多失分紀錄，後來他喊話，「我們跟世界的距離沒有差很遠。」前天鄭浩均對富邦只解決1人次狂失9分慘遭KO退場，累計防禦率暴漲至6.17，還被轉播單位鏡頭捕捉到他與隊友有說有笑的畫面。

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李杜軒昨在社群媒體發文重砲抨擊，「我替兄弟球迷感到不值，怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈，不知道這時選手在想什麼？看到他的老將、教練，有人去教他嗎？不尊重球迷和場上隊友，在日職應該直接被冰起來！」他強調，台灣球界進步緩慢的最大原因是太會自欺欺人。

同樣被對手打爆，效力軟銀的台灣右投徐若熙，4日對西武獅先發4局被敲14安失7分吞敗，比賽中他在休息室難過落淚，並在賽後致歉，「為球隊帶來麻煩，真的非常抱歉。」與鄭浩均嘻嘻哈哈的態度大不同。

中信球團致歉

他退場後很自責

對此，中信球團解釋，鄭浩均退場後非常自責，但不希望因個人情緒影響團隊士氣，試圖以較輕鬆的方式與隊友互動，緩和當下緊繃氛圍，球團與教練團再次告誡全體球員，身負球迷和社會各界期待關注，一言一行都要負起責任。

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