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張仁瑋致勝安 兄弟把亞太變主場

2026/05/16 05:30

兄弟致勝功臣張仁瑋單場雙安、3打點，連續7場敲安。（記者李惠洲攝）兄弟致勝功臣張仁瑋單場雙安、3打點，連續7場敲安。（記者李惠洲攝）

踢館3戰全勝 勝率百分百

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟張仁瑋昨單場雙安並貢獻3分打點，包含6局上的致勝2分安打，率隊7：4中止3連敗。中信本季第32戰終於進帳第10勝，避免刷新2018年的隊史最慢紀錄，至今在亞太3戰全勝，勝率仍是100%。

中信教頭平野惠一成為中職史上第3位達成150勝的外籍總教練，但他一向不將自身紀錄放前面，賽後盛讚張仁瑋的攻守，直言他雖在比賽前段沒有完成上壘的工作，但能完成把跑者送回來的任務，還有面對不規則的彈跳球，「阿瑋能放鬆身體把球擋在前面並抓到出局數，我覺得那是有職業水準的Play。」

統一隊長陳傑憲本季首度出戰中信，4局上夯出先馳得點的2分彈，但陳俊秀5局上回敬2分砲追平，斬斷對方先發投手獅帝芬連續22局無自責分。6局上中信再突破獅帝芬，張仁瑋在二、三壘有人抓第1球，擊出左外野安打送回超前2分。獅帝芬燃燒生涯最多的112球，5.1局被狂敲8支安打，有4次四壞球，失掉4分。

獅隊投手群前6局狂送6次四壞，7局上開局又四壞，加上三壘手潘傑楷接球失誤，張仁瑋沒放過第2次二、三壘的機會，擊出強勁的內野安打，添加1分保險。自從8日江坤宇下二軍，張仁瑋連續7場敲安，頂住「一棒．游擊」重責大任。

兄弟勝騎士拿下生涯對獅隊首勝。（記者李惠洲攝）兄弟勝騎士拿下生涯對獅隊首勝。（記者李惠洲攝）

勝騎士在7局下對潘傑楷投出觸身球後，遭陳聖平夯出2分彈，獅追至1分差，只是獅隊捕手陳重羽8局上傳球失誤，中信單局再攻2分，加上左外野手許庭綸9局下大秀雷射肩，擋住獅隊的高飛犧牲打。勝騎士7局失4分奪下本季第4勝，亦是生涯對戰獅隊首勝。

獅象戰人氣旺 刷新亞太平日票房

獅象大戰吸引高達10471人進場，超越4月17日邦獅戰的8982人，刷新亞太平日最多球迷紀錄，亦是首次平日破萬，今、明推出年度祭典「府城獅吼宮」，預售票早已提前宣告破萬。

中職史上150勝外籍總教練中職史上150勝外籍總教練

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