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鄭浩均道歉 平野扛責語重心長

2026/05/16 05:30

鄭浩均（記者李惠洲攝）鄭浩均（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均13日遭富邦悍將打爆，退場後被拍到在休息室跟隊友有說有笑，引發批評聲浪，他坦言，在球隊低迷之際做出不好的選擇，造成許多人困擾，感到很抱歉。

今年是鄭浩均術後回歸第一個完整球季，季中表現起伏大，雖然在4月21日飆過7局無安打好投，卻也兩度單場狂失8分以上，包含13日生涯最慘的0.1局掉9分。他坦言，策略和配球被對手抓到，改變時機點又比較晚，情勢就會較不利，「當下教練有喊暫停，我們想趕快解決問題，還是沒辦法完成自己的任務。」

鄭浩均退場後，被轉播單位拍到跟黃韋盛有說有笑，雖然當下是在自嘲表現不佳安慰隊友，仍引爆連同軟銀鷹亞洲區球探代表李杜軒在內的批評，鄭浩均坦言，有滿多人都受這件事情波及，對於支持球隊的球迷，管理階層和教練比較抱歉。

重點不在不能笑 應用具體行動說服球迷

中信總教練平野惠一以「父母和小孩」來比喻這次事件，「小孩犯了錯，父母自然有責任。身為總教練，選手出現這樣的行為，全部都是我的責任，這代表我的教育不足夠。」

平野認為重點不是「不能笑」，但也點出職業選手表現不佳時，言行舉止被檢視很正常，必須要思考該怎麼做才能成為榜樣，「你要展現出下次會更努力的行動，才讓球迷願意繼續支持你。」

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