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悍將不一樣了 今自助人助攻頂

2026/05/16 05:30

悍將不一樣了 今自助人助攻頂悍將魔力藍飆出追平生涯單場新高的10K，本季第3勝到手。
（記者陳志曲攝）

險勝雄鷹4連勝 只落後龍隊1場

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將昨靠洋投魔力藍7局失1分的優質先發，加上守護神曾峻岳驚險守成，3：1擊敗台鋼雄鷹，拿下本季最長的4連勝，戰績17勝13敗躍居聯盟第2，與榜首味全龍維持1場勝差，今天只要富邦贏球且味全輸球，富邦即可以千分之5的微幅勝率差距攻佔龍頭寶座。

魔力藍7局好投 10K三振秀

魔力藍用95球投7局，只被敲出2支零星安打，飆出平生涯單場新高的10K，拿下本季第3勝和第2次單場MVP。總教練後藤光尊盛讚，「這是魔力藍本季投得最好的一場。」

富邦去年開季前30場只拿下8勝22敗，提早退出上半季冠軍競爭行列，今年同期戰績17勝13敗，表現脫胎換骨。魔力藍說，全隊都專注於場上，非常有自信，相信球隊會贏球，投打跑守都表現得很好，過程中隊友非常努力才能有現在的結果。

9局上富邦推出曾峻岳登板關門，他被陳文杰、曾昱磬敲安形成失分危機，接著穩住陣腳連續三振吳念庭、魔鷹，再解決王柏融順利守成，拿下本季第9次救援成功，與統一獅鍾允華並列救援榜首。

富邦雖拉出一波連勝，不過牛棚大將曾峻岳和張奕狀況連連，多次驚險守成，後藤說，不可能有投手一整季狀況都很好，他們每天都很努力調整和恢復，希望可以盡快把狀況調整到位，「峻岳和張奕是教練團非常信任的投手，相信他們可以把狀況調回來。」

悍將隊長范國宸貢獻2支關鍵安打。（記者陳志曲攝）悍將隊長范國宸貢獻2支關鍵安打。（記者陳志曲攝）

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