劉俊緯滿壘代打 第1球就扳倒猿

龍隊劉俊緯8局下代打，第1球就敲出致勝二壘安打。（記者塗建榮攝）

龍止敗 保住上半季首位

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨與樂天桃猿上演投手大戰，魔神龍、麥斯威尼都交出至少6局失1分的優質先發，後段局面轉為比拚牛棚戰力，味全靠8局下滿壘時劉俊緯代打建功，以3：1擊敗樂天中止3連敗，戰績19勝13敗保住上半季首位。劉俊緯本季首次獲選單場MVP，總教練葉君璋也稱讚：「他是可以幫助隊咬住的那種選手。」

龍隊洋投魔神龍先發6局失1分，本季防禦率僅0.61。

（記者塗建榮攝）

魔神龍連續2年在樂天拿下13勝，今年轉隊味全後首次對上前東家，用103球投6局，被打7支安打只失1分，連續2場交出6局失1分的好投，本季防禦率僅0.61；生涯首次對上味全的麥斯威尼更猛，用106球投7局，被打4支安打也只掉1分，連續2場都是7局失1分，與前4場出賽最多投完5局判若兩人，防禦率從5月初的5.12降至3.51，但兩人退場時都無關勝敗。

請繼續往下閱讀...

兩隊打完6局戰成1：1平手，味全先守住樂天7局上1出局二、三壘有人的失分危機，8局下重啟攻勢，劉基鴻於2出局後擊出強勁滾地球，打在蘇俊璋腳上彈向一壘形成內野安打，樂天緊急換投王志煊卻保送朱育賢形成滿壘，樂天再換投賴胤豪，被代打劉俊緯抓第1球擊出二壘安打，味全攻下巨大的2分奠定勝基。

葉總指出，劉俊緯只要上去比賽就很拚，給隊友的感染力、想幫球隊贏球的心態都很強烈，在某些時候可以發揮功能，其實在第8局前就想換他代打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法