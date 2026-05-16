TPBL季後賽》罰球線上決勝 國王聽牌

國王林彥廷扮演板凳暴徒，貢獻本土最高19分。（記者陳逸寬攝）

杰倫獨攬31分

國王險勝雲豹聽牌，洋將杰倫是致勝功臣。（記者陳逸寬攝）

關鍵2罰致勝

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新北國王昨在首輪季後賽第3戰靠杰倫攻下31分，加上最後的致勝罰球，以104：102險勝桃園雲豹，在5戰3勝的系列賽搶先聽牌，連4年挺進總冠軍賽只差1勝。

衛冕軍國王本季在例行賽僅名列第5，但先在挑戰賽淘汰第4名的中信特攻，昨雖花光最多16分領先在末節被雲豹追平，但關鍵時刻杰倫罰球沒有失手，加上克羅馬操刀最後一擊，在林金榜嚴防下發生致命失誤，國王在驚濤駭浪中力退頭號種子，挑戰連兩輪上演「下剋上」。

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國王昨賽前臨時宣布後場大將李愷諺缺陣，但人人有功練，6人得分超過雙位數，杰倫出賽42分鐘，18投11中攻下全場最高31分，另有7籃板、7助攻，林彥廷替補上陣貢獻本土最高19分，沃許本進帳16分、14籃板。

本季來到國王的林彥廷持續扮演板凳暴徒，單場得分寫下挑戰賽以來新高，他表示，國王本季經歷過很多低潮，但也讓大家愈來愈團結，「今天的勝利要歸功教練團的情蒐。」

雲豹克羅馬致命失誤

雲豹明晚要在和平籃球館力拚延長戰線，此役團隊命中率僅39.7%，全場獲37罰比國王多了22次，得分集中在洋將身上，克羅馬26分、12助攻，但也發生6次失誤，米勒挹注25分，麥卡洛24分、8籃板，高錦瑋12分已是本土最佳。

此外，台灣男籃主力後衛林庭謙結束CBA賽季返台，昨現身場邊觀賽，他指出，休賽季持續保持訓練，7月登場的世界盃資格賽確定會參賽，至於今夏合約到期後的下一步，交給經紀公司處理。

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