曾仁和二刷MVP 狀況回復到8成

龍隊曾仁和本季兩次先發都奪勝，也都獲選單場MVP。

（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕面對前東家樂天桃猿，味全龍「土虱」曾仁和投起來格外帶勁，昨繳6局失1分優質先發，率隊以3：1贏球。味全戰績20勝13敗穩居龍頭寶座，本季天母主場首度開出9700人滿場票房，近9場天母作戰豪取8勝1敗，面子、裡子雙收。

6局優質先發 轉披龍袍第2勝

本季曾仁和從樂天轉戰味全，5月1日初登板對富邦悍將先發5.2局無失分拿下勝投和單場MVP，昨對樂天先發6局被敲6安失1分再奪勝投和MVP，最快球速147公里。味全總教練葉君璋說，曾仁和表現比上一場更好，狀況大概回復到8成，速球若再快一點會更好，「他還沒百分之百抓到投球節奏，我認為還有一些空間，希望他能回到過去最好的樣子。」

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陳暐皓（左）改披龍袍初登板後援，被曾仁和一起帶上MVP舞台。（記者陳逸寬攝）

曾仁和獲選MVP，前猿隊隊友也替他開心。（記者陳逸寬攝）

回應前隊友點菜 登英雄舞台熱舞

曾仁和笑說，先發前一天才跟前隊友聊天，他們開玩笑預言他會拿MVP，因為想看他跳舞，沒想到預言竟成真，很開心能與昔日戰友保持好交情。

去年曾仁和飽受腰傷所苦只投18局，防禦率高達10，季後遭釋出獲味全延攬，本季東山再起，他說，其實腰部問題仍在，不過現在投球姿勢和發力都不會觸發傷勢，愈來愈了解如何控制身體，掌握度也有所提升，讓各種球路更有尾勁。

相較之下，樂天王牌威能帝昨先發5局失3分，球威和球速盡失，被敲7安外帶2次暴投，投到第5局速球只剩143公里，葉總指出，或許是徐若熙旅日發展，威能帝少了一些刺激，感覺有點寂寞，所以沒辦法使出全力投球。

樂天總教練曾豪駒解釋，一開賽就看出威能帝投球不太對勁，雖然他表示無異狀，但看起來就是有落差，第4局球速驟減，因此決定5局結束就換投。

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