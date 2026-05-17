自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾仁和二刷MVP 狀況回復到8成

2026/05/17 05:30

曾仁和二刷MVP 狀況回復到8成龍隊曾仁和本季兩次先發都奪勝，也都獲選單場MVP。
（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕面對前東家樂天桃猿，味全龍「土虱」曾仁和投起來格外帶勁，昨繳6局失1分優質先發，率隊以3：1贏球。味全戰績20勝13敗穩居龍頭寶座，本季天母主場首度開出9700人滿場票房，近9場天母作戰豪取8勝1敗，面子、裡子雙收。

6局優質先發 轉披龍袍第2勝

本季曾仁和從樂天轉戰味全，5月1日初登板對富邦悍將先發5.2局無失分拿下勝投和單場MVP，昨對樂天先發6局被敲6安失1分再奪勝投和MVP，最快球速147公里。味全總教練葉君璋說，曾仁和表現比上一場更好，狀況大概回復到8成，速球若再快一點會更好，「他還沒百分之百抓到投球節奏，我認為還有一些空間，希望他能回到過去最好的樣子。」

陳暐皓（左）改披龍袍初登板後援，被曾仁和一起帶上MVP舞台。（記者陳逸寬攝）陳暐皓（左）改披龍袍初登板後援，被曾仁和一起帶上MVP舞台。（記者陳逸寬攝）

曾仁和獲選MVP，前猿隊隊友也替他開心。（記者陳逸寬攝）曾仁和獲選MVP，前猿隊隊友也替他開心。（記者陳逸寬攝）

回應前隊友點菜 登英雄舞台熱舞

曾仁和笑說，先發前一天才跟前隊友聊天，他們開玩笑預言他會拿MVP，因為想看他跳舞，沒想到預言竟成真，很開心能與昔日戰友保持好交情。

去年曾仁和飽受腰傷所苦只投18局，防禦率高達10，季後遭釋出獲味全延攬，本季東山再起，他說，其實腰部問題仍在，不過現在投球姿勢和發力都不會觸發傷勢，愈來愈了解如何控制身體，掌握度也有所提升，讓各種球路更有尾勁。

相較之下，樂天王牌威能帝昨先發5局失3分，球威和球速盡失，被敲7安外帶2次暴投，投到第5局速球只剩143公里，葉總指出，或許是徐若熙旅日發展，威能帝少了一些刺激，感覺有點寂寞，所以沒辦法使出全力投球。

樂天總教練曾豪駒解釋，一開賽就看出威能帝投球不太對勁，雖然他表示無異狀，但看起來就是有落差，第4局球速驟減，因此決定5局結束就換投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中