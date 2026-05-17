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龍隊史千轟 鋼龍鐵口6/11出爐

2026/05/17 05:30

朱育賢（記者陳逸寬攝）朱育賢（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍隊史千轟倒數「M9」，誰能敲出第1000轟名留史冊？本報讓眾龍將票選，得到的答案五花八門，洋投鋼龍認真思考3分多鐘才給出答案，「我私心想投Sky（郭天信），今年他敲4轟很不簡單，但應該還是朱哥會達成紀錄，Power實在太好了。」

李展毅（記者陳逸寬攝）李展毅（記者陳逸寬攝）

鋼龍不但鐵口直斷朱育賢敲隊史千轟，還預言在6月11日天母龍象戰會達成里程碑。朱育賢拿到最多的5張選票，他則把票投給李展毅，「展毅打擊近況不錯，看好他生涯首轟就是隊史千轟！」

票選誰寫紀錄

朱育賢投李展毅

李展毅押寶還在養傷的吉力吉撈．鞏冠，斷言他一回歸戰線就能轟出隊史新頁，原因是「撈哥就是我們的全壘打王。」張政禹是唯一把票投給自己的龍將，只有王順和認同，「政禹就人來瘋啊，關鍵一擊能力超強。」

劉基鴻拿到次多的4張選票，李凱威投給他的理由是，「基鴻是我們第一代龍狀元，如果敲出1000轟多有話題啊！」

味全是中職4支創始元老球隊之一，1999年球季結束解散團隊共敲出676轟，2021年重返一軍戰場至今再敲315轟，合計991轟，隊史第1發全壘打由洋將麥克所轟出，他是中職史上首位開轟洋將，也是首局首打席開轟第1人。

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