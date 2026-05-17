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德保拉除獅 K出左投新高度

2026/05/17 05:30

張仁瑋（中信兄弟提供）張仁瑋（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟德保拉昨對統一獅繳出6局無失分好投，搭配張仁瑋3安猛打外帶勝利打點援護，率隊以1：0完封，也讓老對手布雷克吞下完投敗。德保拉榮登中職史上最多奪三振左投，更是隊史對戰獅隊最多勝的投手。

德保拉（中信兄弟提供）德保拉（中信兄弟提供）

生涯累計810K

德保拉和布雷克都是2020年加入中職，交手7個球季寫下洋投史上第3長的長壽組合，僅次於勇壯／風神、伍鐸／羅力的8季。德保拉直言，布雷克表現很穩定、總能吃很多局，「每次我跟他交手，往往都是1、2分差的比賽。」兩人昨都用102球，布雷克撐完全場，成為隊史37年首位完投9局無四死球且僅掉1分的敗戰投手。

布雷克苦吞完投敗

中信總教練平野惠一直呼，布雷克能丟完9局，表現非常精彩，但德保拉也沒輸對手，「特別是第6局，上半局我們先馳得點，我看見他絕對不讓對手追平的氣魄，這是一場非常精彩的對決。」

加上昨送出3K，德保拉的生涯三振數累積至810K，超越王溢正，成為史上最多三振左投，另外生涯對戰獅隊25勝，超越兄弟象神獸陳義信和鄭凱文，創下隊史最多紀錄，亦是中職史上第3多，僅次羅力43勝、王溢正26勝。

德保拉認為，獅隊有很多優秀打者，特別是陳傑憲，非常難對付，「我只是試著讓每一球都投得非常有品質，讓他們在對決時感到不舒服。」

中信4戰4勝的亞太主球場，昨吸引高達17787人進場，外帶188組神轎，寫下亞太史上第2高票房紀錄，僅次於3月29日總統賴清德造訪的開幕戰滿場23500人。

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