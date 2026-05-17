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羅戈vs.江少慶喊卡 2潛力股機會來了

2026/05/17 05:30

林詔恩（統一獅提供）林詔恩（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕計畫趕不上變化，今晚獅象戰原定江少慶強碰羅戈的頂尖土洋對決，改由林詔恩迎戰伍立辰的本土潛力股過招，24歲的伍立辰更是生涯先發首秀，獅象新希望要爭奪本季首場先發勝。

伍立辰（中信兄弟提供）伍立辰（中信兄弟提供）

伍立辰生涯初先發

今對戰林詔恩

原本中信屬意讓王牌羅戈投1休4在週日登板，最終決定讓4月底轉任先發調整的伍立辰扛下，連同今年開季一軍的生涯30場出賽都是中繼，戰績1勝2敗7中繼1救援、防禦率4.03，本季在二軍單場最多用球數是63球，今有機會跟盧孟揚組「雙先發」。

伍立辰曾在2024年U23世界盃扛下台灣隊先發投手，進職業第3年才在今年4月轉任先發，中信總教練平野惠一認為，伍立辰給人使用直球和滑球的印象太過強烈，多增加一些球種比較好，「不過既然現況是如此，這是他的挑戰，希望可以加油。」

江少慶在5月3日轉隊初登板後，原本今在亞太迎接第2戰，披獅袍後首度面對生涯對戰1勝10敗的中信，不過獅隊總教練林岳平透露，週四牛棚結束後，恢復得不是那麼好，「等他的疲勞到可以掌握的狀態，會先在二軍出賽。」

22歲左投林詔恩在3日扮演江少慶的下一任投手，以3局無失分好投勇奪本季首勝，10日在二軍先發5局未被敲安，今迎來本季初先發。

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