悍將5連勝 童堉誠輸出「球二代」正能量

悍將鈴木駿輔先發6局送出8次三振，收下本季第3勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕童堉誠昨役前2次打擊各有1分打點，打回富邦悍將前3分中的2分，配合鈴木駿輔6局失1分的優質先發、曾峻岳9局上滿壘時連飆2K強勢關門，終場富邦以6：3擊敗台鋼雄鷹，拿下本季最長5連勝。童堉誠雖從自培選手起步，升格正式球員的第7場出賽就拿到生涯首座單場MVP。

悍將童堉誠貢獻2分打點，生涯首度獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

自培轉正第7戰

奪單場MVP

童堉誠擔任先發3棒右外野手，1局下就將初出場起連續安打場次推進到7場，也助隊先馳得點，3局下擊出高飛犧牲打再添1分打點。富邦4局下追加3分以6：0奠定勝基，台鋼5局上先靠魔鷹高飛犧牲打追回1分，9局上1出局滿壘又靠魔鷹二壘安打扳回2分，富邦緊急推出終結者曾峻岳，保送宋柏翰後連續三振王柏融、劉時豪驚險守勝。

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感謝父親與教練林哲瑄

童堉誠難掩激動地指出，職棒一路走來都不容易，站上MVP舞台時有很多感觸，身為「球二代」當然會有壓力，必須慢慢習慣並排除負面能量，感謝父親童琮輝始終尊重他的選擇，也感謝轉任教練的林哲瑄沒有放棄他的守備，還在打擊上指導他如何學習判斷與解讀投手，「終於拿到第1座MVP，為自己感到高興，測試會真的有很多球探跟教練在看，好好表現就有機會被看見。」

總教練後藤光尊表示，雖然知道童堉誠的狀況不錯，上一軍後的表現仍有些意料之外，希望他記住現在的感覺並繼續維持；台鋼下勾投手陳宇宏先發僅投3.2局被敲10安失6分，富邦賽前安排球員出身的日文翻譯謝修銓擔任餵球投手收到成效，後藤賽後與謝修銓碰拳笑說：「效果非常好，餵球投手真是太棒了！」

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