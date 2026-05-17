TPBL季後賽》夢想家終結一輪遊 爭冠

夢想家暌違4季重返總冠軍賽。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家昨在季後賽首輪第4戰，靠主控蔣淯安攻下全隊最高25分領軍，以104：93力退新竹攻城獅，自2021年再闖總冠軍賽，5月24日起將交手新北國王與桃園雲豹之間的勝方，往隊史首冠邁進。

蔣淯安攻下25分，率夢想家晉級冠軍賽。（TPBL提供）

蔣淯安全力輸出

夢想家馬建豪替補砍進4記三分球。（TPBL提供）

晉級最大功臣

2017年成軍的夢想家2021年打進總冠軍賽後連4季一輪遊，今年在新任主帥簡浩率領下終結魔咒，他表示，重要的是在團隊打造信任文化，「陣中有很多極具經驗的球員，我就是持續給予他們信心，比賽自然會有好的發揮。」

請繼續往下閱讀...

34歲的蔣淯安來到夢想家第二季與團隊磨合收到成效，昨在林俊吉持續因傷缺陣下扛起重任，三分球6投4中拿下25分、5助攻、3抄截，連兩場上場超過40分鐘，系列賽平均進帳16.8分，成為晉級最大功臣。

「對大家來說可能是『燃燒』，」蔣淯安對於出賽時間表示，「但只要上場，我就是48分鐘都付出百分之百，不會想著上場多久，只會想著如何讓球隊變得更好。」

夢想家此役團隊命中率43.8%，單場16記三分球寫下在TPBL季後賽單場新高，下半場一度領先多達24分，6人得分超過雙位數，包括馬建豪續扮板凳暴徒，替補轟進4記三分球拿下14分，讓新竹縣體育館6055名獅迷只能黯然離場。

高國豪只得8分

獅袍最終戰?

攻城獅上季在聯盟敬陪末座，本季以第3種子之姿晉級季後賽，可惜沒能走得更遠，例行賽表現不俗的後場組合曾柏喻、高國豪難辭其咎，曾柏喻僅拿下4分，球季尾聲再度陷入場外風波的高國豪上半場一分未得，最終以8分作收。

昨役可能將是風城招牌球星高國豪身披攻城獅球衣的最後一戰，總經理張樹人指出，會盡最大的誠意把高國豪留在新竹，「我們都有共識，希望能為這座城市拿下一座冠軍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法