PLG》猿班師回朝奪第20勝 盧峻翔達競獎門檻

領航猿總教練卡米諾斯被趕出場。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿昨睽違5個月「回家」，團隊克服全場最多21分落後，終以93：89逆轉台南台鋼獵鷹，締造主場11連勝，也成為聯盟歷史首支單季拿下20勝的球隊。

領航猿一哥盧峻翔傷癒復出，完成本季第18場出賽。 （PLG提供）

領航猿由於場館整修問題，上次在桃園巨蛋出賽已經要追溯至去年12月11日，昨不僅一路被獵鷹壓著打，第三節更出現插曲，倒數8分40秒總教練卡米諾斯因不滿裁判尺度連吞2次技術犯規遭趕出場，由助理教練楊宜峰臨危受命督軍。

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領航猿一哥盧峻翔因腿後拉傷休兵超過1個月，昨重返陣線，在第四節獨攬10分，率隊打出單節33：14攻勢逆襲，也完成本季第18場出賽，達成年度獎項的出賽門檻，有望締造年度MVP三連霸。

阿提諾拿下全隊最高22分、另有16籃板，伯朗進帳14分，包括倒數31秒投進關鍵逆轉三分彈，盧峻翔挹注本土最高15分，他表示，自己的狀況還沒恢復到最佳，「但我們打得非常團隊，而且還有很多『戲劇』效果，包括卡總被趕出場，落後21分逆轉，還有老楊（楊宜峰）第一次拿下勝利。」

獵鷹本季例行賽以11勝13敗作收，5月21日起將以第3種子之姿，在季後賽首輪挑戰富邦勇士，翟蒙拿全隊最高18分，白薩挹注15分，谷毛唯嘉14分、6助攻。

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