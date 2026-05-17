自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》猿班師回朝奪第20勝 盧峻翔達競獎門檻

2026/05/17 05:30

領航猿總教練卡米諾斯被趕出場。（PLG提供）領航猿總教練卡米諾斯被趕出場。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿昨睽違5個月「回家」，團隊克服全場最多21分落後，終以93：89逆轉台南台鋼獵鷹，締造主場11連勝，也成為聯盟歷史首支單季拿下20勝的球隊。

領航猿一哥盧峻翔傷癒復出，完成本季第18場出賽。 （PLG提供）領航猿一哥盧峻翔傷癒復出，完成本季第18場出賽。 （PLG提供）

領航猿由於場館整修問題，上次在桃園巨蛋出賽已經要追溯至去年12月11日，昨不僅一路被獵鷹壓著打，第三節更出現插曲，倒數8分40秒總教練卡米諾斯因不滿裁判尺度連吞2次技術犯規遭趕出場，由助理教練楊宜峰臨危受命督軍。

領航猿一哥盧峻翔因腿後拉傷休兵超過1個月，昨重返陣線，在第四節獨攬10分，率隊打出單節33：14攻勢逆襲，也完成本季第18場出賽，達成年度獎項的出賽門檻，有望締造年度MVP三連霸。

阿提諾拿下全隊最高22分、另有16籃板，伯朗進帳14分，包括倒數31秒投進關鍵逆轉三分彈，盧峻翔挹注本土最高15分，他表示，自己的狀況還沒恢復到最佳，「但我們打得非常團隊，而且還有很多『戲劇』效果，包括卡總被趕出場，落後21分逆轉，還有老楊（楊宜峰）第一次拿下勝利。」

獵鷹本季例行賽以11勝13敗作收，5月21日起將以第3種子之姿，在季後賽首輪挑戰富邦勇士，翟蒙拿全隊最高18分，白薩挹注15分，谷毛唯嘉14分、6助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中