人人搶當英雄 馬刺殺進西冠賽

馬刺淘汰灰狼晉級西部冠軍賽，卡瑟爾（左）進帳全場最高32分。 （法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺昨靠後場鐵三角亮眼發揮，加上當家中鋒溫班亞瑪坐鎮禁區，以139：109在季後賽次輪第6戰淘汰灰狼，自2017年再度闖進西部冠軍賽，將挑戰衛冕軍雷霆。

21歲卡瑟爾飆分

助隊淘汰灰狼

21歲的二年級生卡瑟爾手感火燙，外線7投5中進帳全場最高32分，外帶11籃板、6助攻，成為史上最年輕在季後賽單場至少拿30分、10籃板、5助攻，飆進5顆三分球的球員，另外福克斯挹注21分，哈波貢獻15分，3名後衛包辦馬刺將近一半得分，卡瑟爾表示，「我們每晚都可能輪到不同的人爆發。」

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年度最佳防守球員溫班亞瑪進帳19分、6籃板，並送出3阻攻，成為自1974年開始統計阻攻數以來，繼前馬刺球星羅賓森後，首位生涯前10場季後賽累積至少200分、100籃板與40阻攻的球員，對於接下來將交手例行賽5度對決拿下4勝的雷霆，溫班亞瑪不敢大意，「那會是很不一樣的系列賽，我們會回去看影片認真情蒐，希望在首戰執行到位。」

灰狼一哥愛德華茲帶傷上陣攻下全隊最高24分，末節倒數8分鐘95：128落後時就走向馬刺板凳席，與對方成員一一握手致意，賽後引發討論，他指出，「到了那個時候，你知道自己不會再回到場上了，所以只是想給他們應得的尊重。」

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