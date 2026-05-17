活塞板凳出大菜 明與騎士搶7

活塞扳平騎士，在次輪系列賽逼出搶7大戰。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕背水一戰的活塞昨在坎寧安21分領軍，加上板凳群的48分火力奧援，在東部季後賽G6以115：94拿下騎士，次輪系列賽扳成3：3平手，明兩隊將回到底特律進行關鍵第7戰。

里德攻下17分，D.羅賓森也挹注14分，兩位板凳球員在第3節聯手拿14分，率領活塞打出30：19攻勢擴大領先，全場最大差距達22分，成功在關鍵之戰擊破騎士在季後賽的主場不敗之身。

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合力飆48分

狂勝對手29分

在系列賽表現低迷的杜蘭也找回手感拿15分、11籃板，詹金斯貢獻15分，A.湯普森拿10分、9籃板、4助攻、4抄截的全能數據，活塞共6人得分達雙位數，板凳得分更狂勝對手29分，成為勝負分水嶺，對此，坎寧安說：「無論碰上什麼難題，大家都團結一心，上場就是全力競爭，努力執行教練部署的戰術，這是一場重要的勝利，接下來就是在主場球迷面前贏下比賽。」

哈登拿23分，卻也發生8次失誤，米契爾拿18分，但手感欠佳20投僅6中，讓騎士錯失晉級良機，哈登說：「我們沒展現出季後賽應有的攻防表現，這樣的結果令人沮喪，但輸球已成事實，得重整旗鼓續拚第7戰。」

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