中信女子公開賽》泰將抱走180萬冠軍賞 本屆破萬人次觀戰

涂阿玉（左起）頒發「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」給台灣選手石澄璇、泰國選手歐妮查、中國選手石昱莉及日本選手平岡瑠依。（中國信託銀行提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕出發前還落後4桿的泰國女將雪曼，昨在中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽最後一回合繳出74桿，以總桿219桿逆轉奪下冠軍，進帳900萬元日幣（約180萬台幣）獎金，本屆賽事也累積10036人次熱情參與。

台將石澄璇

獲涂阿玉傳承獎

今年適逢中國信託成立60周年，為勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉老師拚戰精神特別新設「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，頒發獎牌與獎金日幣115萬元（約23萬台幣）予三日賽事中單回合最低桿選手，最終由台灣女將石澄璇、日本平岡瑠依、中國石昱莉以及泰國歐妮查以第一回合最低桿69桿共同拿下，涂阿玉表示，十分開心看到後輩全力拚搏爭取佳績，也期待明年由台灣選手拿下冠軍。

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首輪排在17名的雪曼表現倒吃甘蔗，第二回合一路追趕至並列第4，昨在大風之下仍抓下3博蒂，她說：「比賽期間持續對自己喊話要專注於每一桿、打好比賽，也靠著穩定的節奏抱回冠軍。」日本女將吉本ここね以220桿奪下亞軍。

中信高爾夫之星

俞涵軒並列第三

「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒一路急起直追，第二回合抓下6小鳥，躋身領先群，第三回合於第17洞抓下博蒂，一度與領先者僅差一桿，惜最終以總桿數221桿，與楊亞賓、陳敏柔等人拿下並列第三，她表示，「這次賽事發揮平均、鐵桿也較有自信，但風勢較強，最後一洞操之過急，很可惜錯失良機。」她也期許今年順利通過日巡考試，未來拿下更多冠軍。

中國信託商業銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、賽事主席暨中國信託金控最高顧問黃清苑分別頒發冠軍獎盃、日幣900萬元獎金支票予雪曼，陳佳文也特別感謝遠道而來的選手，共同成就這場賽事。

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