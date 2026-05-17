自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中信女子公開賽》泰將抱走180萬冠軍賞 本屆破萬人次觀戰

2026/05/17 05:30

涂阿玉（左起）頒發「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」給台灣選手石澄璇、泰國選手歐妮查、中國選手石昱莉及日本選手平岡瑠依。（中國信託銀行提供）涂阿玉（左起）頒發「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」給台灣選手石澄璇、泰國選手歐妮查、中國選手石昱莉及日本選手平岡瑠依。（中國信託銀行提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕出發前還落後4桿的泰國女將雪曼，昨在中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽最後一回合繳出74桿，以總桿219桿逆轉奪下冠軍，進帳900萬元日幣（約180萬台幣）獎金，本屆賽事也累積10036人次熱情參與。

台將石澄璇

獲涂阿玉傳承獎

今年適逢中國信託成立60周年，為勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉老師拚戰精神特別新設「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，頒發獎牌與獎金日幣115萬元（約23萬台幣）予三日賽事中單回合最低桿選手，最終由台灣女將石澄璇、日本平岡瑠依、中國石昱莉以及泰國歐妮查以第一回合最低桿69桿共同拿下，涂阿玉表示，十分開心看到後輩全力拚搏爭取佳績，也期待明年由台灣選手拿下冠軍。

首輪排在17名的雪曼表現倒吃甘蔗，第二回合一路追趕至並列第4，昨在大風之下仍抓下3博蒂，她說：「比賽期間持續對自己喊話要專注於每一桿、打好比賽，也靠著穩定的節奏抱回冠軍。」日本女將吉本ここね以220桿奪下亞軍。

中信高爾夫之星

俞涵軒並列第三

「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒一路急起直追，第二回合抓下6小鳥，躋身領先群，第三回合於第17洞抓下博蒂，一度與領先者僅差一桿，惜最終以總桿數221桿，與楊亞賓、陳敏柔等人拿下並列第三，她表示，「這次賽事發揮平均、鐵桿也較有自信，但風勢較強，最後一洞操之過急，很可惜錯失良機。」她也期許今年順利通過日巡考試，未來拿下更多冠軍。

中國信託商業銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、賽事主席暨中國信託金控最高顧問黃清苑分別頒發冠軍獎盃、日幣900萬元獎金支票予雪曼，陳佳文也特別感謝遠道而來的選手，共同成就這場賽事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中