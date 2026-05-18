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朱迦恩代打扳平 「摸」回致勝分

2026/05/18 05:30

統一獅朱迦恩（左）「神跑壘」，摸到致勝分。（統一獅提供）統一獅朱迦恩（左）「神跑壘」，摸到致勝分。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅總教練林岳平昨晚賽前預告陳鏞基結束2打席就換朱迦恩（原名羅暐捷）是2019年U18世界盃冠軍成員登場，意外在6局下變成關鍵調度，他擊出代打三壘安打扳平戰局，更用「神跑壘」攻破縮小的內野防守圈，回本壘摸到致勝分，率隊以4：3避免遭中信兄弟3戰橫掃。父母親第一次進場看一軍比賽，朱迦恩奪下感人的MVP。

統一避免遭中信3戰橫掃

統一系列賽前2戰對中信得點圈打擊15支0，昨提前拉上傷癒復出的陳鏞基扛四番，但也預告途中會換朱迦恩，6局下林子豪擊出獅象3連戰系列賽第1支得點圈安打，接著朱迦恩代打陳鏞基，棒打怪左錢可倫，擊出2分打點三壘安打扳平戰局，更在兄弟縮小內野守備圈之際，靠蘇智傑的滾地球拚本壘，高技巧躲過捕手高宇杰的觸殺。

擊出三壘安打 扳平戰局

朱迦恩坦言，錢可倫的出手點對左打會比較壓迫，陳傑憲有透露一些策略，叮嚀引誘球比較多，要有耐心，「我也相信自己，一定能在不舒服的狀況幫助球隊。」

餅總更評價，朱迦恩攻回本壘的跑壘，比三壘安打更困難，「打到球就要跑，又要閃身又要摸，確實非常困難。」朱迦恩笑說，平常有在看大聯盟，當下剛好有靈感，「那我就做做看，畢竟不做也會出局。」

家人到場看球 解除心魔

朱迦恩是2019年U18世界盃冠軍成員，進職棒前6年始終繳不出好成績，僅有45支安打，今年30場已貢獻31安，揮別不喜歡家人到場看球的心魔，「他們來看過二軍，我沒打好時會覺得對不起他們。爸媽也知道，所以一直沒來一軍看球。」

昨天爸媽第一次造訪帶來好彩頭，朱迦恩用打擊和跑壘克服「恐象症」，過往的負面想法也一掃而空，「他們也希望我好，就算我打不好，我還是他們的兒子，以前是我太過鑽牛角尖，希望以後他們有空能多來看我打球。」

統一獅跟中信兄弟的3連戰合計吸引43369人進場，寫下亞太史上最多觀眾的3連戰系列賽。

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