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郭阜林3分砲 打倒「剋星」

2026/05/18 05:30

台鋼郭阜林3分砲奠定勝基。 （記者陳志曲攝）台鋼郭阜林3分砲奠定勝基。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台鋼雄鷹昨靠郭阜林在3局上轟出石破天驚的3分砲，加上投手車輪戰盡力止住失血，最終就以6：5終止富邦悍將的5連勝，也避免作客新莊3連戰遭橫掃，台鋼總教練洪一中說，郭阜林關鍵一擊才把這場勝利拿下來，「很久沒看到他打那麼遠了。」

台鋼1分險勝富邦

「對啊，我自己也覺得，連打擊練習也沒辦法打那麼遠。」郭阜林用本季首轟拿下單場MVP，苦主是富邦悍將先發左投陳仕朋，他透露，去年就調整打擊型態，希望可以提升擊球率，不追求揮大棒的感覺，很開心這支全壘打能鼓舞球隊戰績。

昨賽前為止，郭阜林生涯對陳仕朋38打數只敲5安慘吞10K，對戰打擊率僅1成32，此役再碰頭郭阜林成為最終贏家，陳仕朋先發2.2局失5分吞敗。「印象中滿慘的！」郭阜林非常清楚過去對戰陳仕朋打得很差，他說，當下有設定紅中低的位置，很開心有掌握住這球為球隊建功。

對陳仕朋打擊率僅1成32

台鋼右投陳正毅昨成為中職史上第1位登板先發的小琉球選手，他只撐2.1局用69球奉送5次保送，被敲2安失3分其中2分責失無關勝敗，台鋼啟動牛棚車輪戰守成，「鷹狀元」韋宏亮投1.2局無失分拿下生涯首勝。

小琉球出身陳正毅

5保送搞砸首先發

洪總指出，由於球隊缺投手，這場讓陳正毅先發，雖然沒被敲出很多安打，只是壞球太多把自己投倒了，連基本的5局都沒辦法吃下來，一、二軍打者強度有差，還要再加油。

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