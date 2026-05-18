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張政禹盜本壘 龍速斬桃猿

2026/05/18 05:30

中職史上盜本壘成功中職史上盜本壘成功

味全系列賽橫掃猿

味全龍張政禹（中）盜本壘成功。（記者林正堃攝）味全龍張政禹（中）盜本壘成功。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕賽前場均得分僅2.46分的樂天桃猿，昨面對上半季榜首味全龍再次陷入苦戰，不僅打線遭梅賽鍶封鎖，7局還被張政禹跑出盜本壘紀錄，終場0：2落敗，系列戰遭龍隊橫掃，此役耗時僅2小時10分，成為本季最速戰。

7局下，樂天換上左投林子崴，張政禹敲安，2出局一、三壘有人時，龍隊換上代打王順和，此時三壘上的張政禹離壘漸遠，在投手幾乎毫無看管下起跑，成功盜回本壘。

前一次追溯22年前

若不計戰術配合，張政禹是龍隊隊史首位純盜本壘成功的選手，前一次得追溯到22年前，2004年誠泰黃高俊對興農之戰完成。

張政禹坦言，上三壘時他就有念頭，但一度被三壘指導教練陳志偉勸退，「教練說，都已經換代打了，不要浪費攻勢。但我一直有觀察對方，第1球投完，我離壘越來越遠，好像再兩、三步就到了，對方也沒理我，就決定衝了。」

葉總分享曾是苦主

張政禹說，盜本壘是他少棒時期就想嘗試的，昨天正好有機會，也是因球隊領先才敢嘗試，重點還是球隊贏球。他也笑說，完成紀錄時，總教練葉君璋跟他分享自己也曾是「苦主」，首席教練丘昌榮也說，自己也曾盜本壘成功。

梅賽鍶8局無失分奪勝

梅賽鍶不懼樂天「右打7連星」陣形，8局僅被擊出5安打、無失分。他說，沒有特別多想，就是積極攻擊好球帶，守備也幫忙。至於張政禹藝高人膽大搶攻保險分，他說：「我在熱身時轉頭看，才覺得，哇！他離三壘有點遠耶！一轉頭就聽到觀眾歡呼聲。」

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