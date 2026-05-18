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回顧台灣棒球百年發展史 中信60甲子緣特展揭幕

2026/05/18 05:30

中信金控昨（17）日舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，台北市長蔣萬安（左三）、運動部產業及科技司司長王詔民（右三）、國家運動訓練中心執行長趙士強（右二）、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹（左二）、中信金控董事長顏文隆（右四）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左四）、台灣傳奇球星王建民（右一）、彭政閔（左一）共同出席見證。（中信金控提供）中信金控昨（17）日舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，台北市長蔣萬安（左三）、運動部產業及科技司司長王詔民（右三）、國家運動訓練中心執行長趙士強（右二）、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹（左二）、中信金控董事長顏文隆（右四）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左四）、台灣傳奇球星王建民（右一）、彭政閔（左一）共同出席見證。（中信金控提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕適逢中國信託成立60周年，中國信託金融控股公司昨舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，回顧台灣棒球百年發展史，及中信長年投入五級棒球、推動國球發展成果。特展於5月19日至6月21日在台北市南港區中國信託金融園區多功能會場（LaLaport南港7樓）免費展出。

明日起LaLaport免費展出

昨天揭幕記者會，台北市長蔣萬安、運動部司長王詔民、國家運動訓練中心執行長趙士強、日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹、中信金控董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒，及王建民、彭政閔等球星都出席。

蔣萬安表示，感謝中國信託長期支持中信兄弟、基層棒球與各級賽事，尤其冠名贊助中信盃黑豹旗高中棒球賽，提供高中球員重要舞台。

中信接手兄弟象 重要轉折

顏文隆指出，中信秉持「We are family」品牌精神，長年投入棒球運動，從基層培育、國際賽事到職棒發展，希望藉由此次特展帶領民眾回顧台灣棒球一路走來的堅持與榮耀。他也提到，棒協理事長辜仲諒曾說，台灣棒球並非一路順遂，歷經假球黑暗期，是所有球迷心中的痛，而辜仲諒2013年挺身促成中信接手兄弟象，成為台灣職棒重要轉折。

「中信60甲子緣」棒球特展規劃台灣百年棒球史、通往世界紀錄的起點、中華職棒興衰史、灌溉國球的底蘊、站上世界舞台、中華隊的驕傲台灣之光等六大展區，內容涵蓋KANO嘉義農林棒球隊、三級棒球三冠王、中職成立與假球黑暗期，及世界棒球12強賽奪冠等重要歷史。

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