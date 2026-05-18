辜家「百年接棒」 帶領台灣棒球登世界第二

中信慈善基金會董事長辜仲諒駐足觀賞「中信60甲子緣」棒球特展展出的1999年職棒總冠軍賽中信金控創辦人辜濓松開球畫面。（中信金控提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中國信託適逢成立60周年，策劃「中信60甲子緣」棒球特展，回顧辜家與台灣棒球超過百年的淵源，及中信投入基層、職棒與國際棒球發展歷程。1932年出版的《台灣野球史》記載，鹿港辜家早在辜顯榮時代就曾贊助台北大稻埕棒球賽事，與棒球結下淵源。之後第三代中信金控創辦人辜濓松支持和信鯨、中信鯨棒球隊，第四代中信慈善基金會董事長辜仲諒則投入五級棒球發展，並出任棒球協會理事長，推動台灣棒球重返世界強權。

台灣棒球曾歷經假球案重創，辜濓松基於「誠信至上」理念，在2008年忍痛解散中信鯨，暫別棒球圈。直到2013年底，兄弟象面臨轉售，辜仲諒因不忍偏鄉孩童失去棒球夢，決定促成中信接手兄弟象並更名中信兄弟。

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近年中信持續投入基層棒球，中信慈善基金會推動「愛接棒計畫」，協助偏鄉少棒與青少棒發展；中信銀行贊助「中信盃黑豹旗」，如今每年參賽隊伍已突破200隊，成為全台指標性高中棒球賽事；台灣人壽也贊助成棒隊台中台壽霸龍。

此外，辜仲諒也投入制度改革，除擔任棒協理事長，並於2022年當選亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會執行副會長，2025年成功連任，持續透過國際資源與「棒球外交」提升台灣能見度。

一路見證從低谷走向榮耀

台灣隊2024年奪下12強賽冠軍，台灣棒球世界排名穩居第二，中職2025年場均觀眾人次也首度突破萬人。從辜顯榮、辜濓松到辜仲諒，辜家三代「百年接棒」，一路見證台灣棒球從低谷走向榮耀。

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