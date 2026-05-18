沒收追平安 林泓弦「游」刃有餘

林泓弦演出再見美技。（統一獅提供）

暌違46天 再鎮守先發游擊

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅20歲小將林泓弦暌違46天鎮守先發游擊就挺身而出，9局上用美技沒收高宇杰追平分安打，策動再見雙殺的超級美技。上週獅隊3勝2敗的好表現，林泓弦貢獻2勝，證明自己的天賦。

陳聖平是今年全聯盟最穩定的游擊手，鎮守32場僅發生1次失誤，卻因為打擊傷到手腕導致發炎，昨晚高掛免戰牌，中斷連續30場先發紀錄，林泓弦代班表現不俗，3局下擊出二壘安打，9局在1出局一、二壘有人飛撲攔住強勁滾地球，策動再見雙殺。

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「他不是代班，而是我們的備案。」獅隊總教練林岳平直言，相信剛開季時，大家對陳聖平都會有擔憂，林泓弦一直是備案，「聖平受傷，這場他頂替，又幫球隊守下來，就是我們想看到的，不是只有一人能勝任，而是每個人都可以。」

朱迦恩也直呼這球「厲害」，更透露每次守在林泓弦的後面，自己都是非常放心的，「他本來就有這個實力。」而上週的13日對味全龍，林泓弦擊出生涯首支三壘安打，點燃單局2分逆轉攻勢，以MVP身份貢獻隊史第2000勝，昨晚又上演再見美技，獅隊在內、外野都有年輕戰力頂上來，造就開季至今A段班的好戰績。

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