自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

老五傳奇！ 國王連4年爭冠

2026/05/18 05:30

國王險勝頭號種子桃園雲豹，將與夢想家爭冠。（記者王藝菘攝）國王險勝頭號種子桃園雲豹，將與夢想家爭冠。（記者王藝菘攝）

險勝頭號種子雲豹

國王洋將杰倫（中）貢獻全隊最高30分、11籃板。 （記者王藝菘攝）國王洋將杰倫（中）貢獻全隊最高30分、11籃板。 （記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕例行賽僅排第5名的衛冕軍新北國王持續上演「下剋上」驚奇，昨在季後賽首輪第4戰團隊外線命中率超過6成，合力轟進17顆三分球，以116：114險勝頭號種子桃園雲豹，成為台灣職籃史上首支連4年闖進總冠軍賽的球隊，將與福爾摩沙夢想家爭冠。

季後賽不一樣了

洪志善︰球員心態改變

國王締造2連霸後迎來「後林書豪時代」，休賽季網羅的美籍主帥約翰只執教7場就黯然下台，由洪志善臨危受命代掌兵符，團隊在例行賽走得跌跌撞撞，僅以19勝17敗作收。但就如洪志善所言「季後賽的國王不一樣」，團隊先在挑戰賽2連勝中信特攻晉級，首輪主場雖移師和平籃球館仍維持強大火力，昨三分線28投17中，命中率高達60.7%，杰倫貢獻全隊最高30分、11籃板，沃許本和林彥廷各拿15分，系列賽4戰的三分球命中率46%。

國王昨末節面臨雲豹反撲，但克羅馬在倒數6.9秒操刀最後一擊失手，連兩戰在主場都以2分差險勝，洪志善表示，能走到這一步的關鍵在於心態的改變，「謝謝球員連續2場都能挺過艱難的時刻。」

洪志善將與夢想家總教練簡浩上演本土主帥對決，他透露，簡浩晉級後傳了「總冠軍賽見」的訊息，也讓他有感而發，「本土教練不容易，沒有人看好我們，雖然還沒想好對策，但至少我現在也能跟他說，我來了！」

高錦瑋32分無緣續命

例行賽龍頭雲豹止步首輪，一哥高錦瑋轟下TPBL生涯新高32分仍無緣幫助球隊延長戰線，他表示，「我應該更主動與洋將溝通，將土洋之間凝聚得更好，會把這季的收穫帶到下一季。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中