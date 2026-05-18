老五傳奇！ 國王連4年爭冠

國王險勝頭號種子桃園雲豹，將與夢想家爭冠。（記者王藝菘攝）

險勝頭號種子雲豹

國王洋將杰倫（中）貢獻全隊最高30分、11籃板。 （記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕例行賽僅排第5名的衛冕軍新北國王持續上演「下剋上」驚奇，昨在季後賽首輪第4戰團隊外線命中率超過6成，合力轟進17顆三分球，以116：114險勝頭號種子桃園雲豹，成為台灣職籃史上首支連4年闖進總冠軍賽的球隊，將與福爾摩沙夢想家爭冠。

季後賽不一樣了

洪志善︰球員心態改變

國王締造2連霸後迎來「後林書豪時代」，休賽季網羅的美籍主帥約翰只執教7場就黯然下台，由洪志善臨危受命代掌兵符，團隊在例行賽走得跌跌撞撞，僅以19勝17敗作收。但就如洪志善所言「季後賽的國王不一樣」，團隊先在挑戰賽2連勝中信特攻晉級，首輪主場雖移師和平籃球館仍維持強大火力，昨三分線28投17中，命中率高達60.7%，杰倫貢獻全隊最高30分、11籃板，沃許本和林彥廷各拿15分，系列賽4戰的三分球命中率46%。

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國王昨末節面臨雲豹反撲，但克羅馬在倒數6.9秒操刀最後一擊失手，連兩戰在主場都以2分差險勝，洪志善表示，能走到這一步的關鍵在於心態的改變，「謝謝球員連續2場都能挺過艱難的時刻。」

洪志善將與夢想家總教練簡浩上演本土主帥對決，他透露，簡浩晉級後傳了「總冠軍賽見」的訊息，也讓他有感而發，「本土教練不容易，沒有人看好我們，雖然還沒想好對策，但至少我現在也能跟他說，我來了！」

高錦瑋32分無緣續命

例行賽龍頭雲豹止步首輪，一哥高錦瑋轟下TPBL生涯新高32分仍無緣幫助球隊延長戰線，他表示，「我應該更主動與洋將溝通，將土洋之間凝聚得更好，會把這季的收穫帶到下一季。」

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