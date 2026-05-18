技壓塞揚強投 鄧愷威先發奪勝

太空人隊鄧愷威先發5局無失分，奪本季第2勝。（美聯社）

〔記者黃照敦／綜合報導〕太空人隊鄧愷威拿手的橫掃球發威，頻頻讓遊騎兵隊打者揮空，先發5局只被敲2支安打、7K，隊友4轟護航，太空人以4：1獲勝，鄧愷威奪本季第2勝。

滿壘暴投 本壘補位解危

鄧愷威本季第3度先發，1局上就展現K功，不過2局上，滿壘時發生暴投，但他及時下丘補位本壘觸殺跑者，化解本場最大失分危機，5局投完退場保有勝投資格。

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4轟護航

打垮德葛隆

太空人對塞揚強投德葛隆毫不手軟，4發陽春彈伺候，也激勵鄧愷威表現。敲出全壘打的沃克更大讚鄧愷威，「我非常尊敬他，不論球隊需要後援或先發，他都能站出來完美勝任。」

鄧愷威此戰投76球，其中就包括24顆橫掃球，多次讓打者揮空，賽後累計防禦率2.61，有機會續留先發輪值。

鄧愷威賽後說：「今天一開始想不要處於球數落後，我就是積極攻擊好球帶。」至於媒體問他不論救援或先發，為何都能投得很有效率?鄧愷威也說：「在救援時就盡量投，減輕牛棚負擔，讓教練好調度。今天我也只想著能多吃局數。」

今年透過交易來到太空人，鄧愷威似乎成了最稱職「投手工具人」，不論後援和先發都能勝任，「來到這邊，不論是投手教練或是工作人員都很熱情，對於我的需求都百分百全力幫助我，讓我在這裡投得更加舒服和自在。」鄧愷威已經登板16場，2勝3敗3中繼，投31局更締造生涯單季新高。

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