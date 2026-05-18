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JLPGA Sky RKB精英賽》1桿之差 吳佳晏「銀」恨

2026/05/18 05:30

吳佳晏（取自JLPGA官網）吳佳晏（取自JLPGA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅日女將吳佳晏昨在JLPGA Sky RKB精英賽最後一輪後9洞急起直追，最終揮出67桿，以總桿202桿作收、1桿之差屈居亞軍，雖然與生涯第3座日巡冠軍擦身而過，但她認為這是一場很棒的比賽，獲得很多寶貴的經驗。

吳佳晏去年11月在JLPGA大王製紙女子公開賽封后，生涯首座日巡冠軍開張，今年開季雖有些不順，但換了新的推桿後，狀態復甦，在4月的富士軟片女子高球賽抱回第2座日巡冠軍。

吳佳晏這一站首輪繳出70桿，第2回合揮出65桿衝上並列第3。昨她前9洞抓3博蒂，轉場後第10洞吞下柏忌，接著在11、12、15洞進帳小鳥，但第16洞吞下柏忌，和領先的桑木志帆回到2桿差距，下一洞再進帳1鳥。

最後1洞 錯失追平機會

吳佳晏表示，最後一洞沒有推進錯失追平機會，但她認為不能只看最後一洞，「雖然很可惜，但過去很少有這樣的經驗，從落後再慢慢追上，對手這回合發揮也很好，我的心態上沒有因為一、兩顆球失誤就放棄，整體而言是很滿意的。」

至於世界排名高居台灣女子職業選手第一，吳佳晏平常心看待，她認為，畢竟和其他前輩分屬不同的巡迴賽，計算積分方式也不同，自己還是專注於日巡賽事，打得好排名自然會提升。

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