PLG》伯朗關鍵3分彈 猿主場全勝

伯朗（左，PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨在例行賽最後一戰面對洋基工程的強勢挑戰，最後靠著伯朗關鍵三分球超前，並在盧峻翔繳出全隊最高19分帶領下，以98：93險勝，締造本季例行賽主場12戰全勝紀錄。

領航猿本季僅吞下3敗都在客場，雖曾以台中洲際迷你蛋、新竹市立體育館和板橋體育館為主場，但都難以被攻破。例行賽最後兩戰終於回到桃園巨蛋，領航猿卻打得不算輕鬆，前役對台鋼獵鷹上演21分逆轉秀，昨最多曾落後8分，只是領航猿球員經驗更勝一籌，末節反撲奪勝。

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領航猿進攻多點開花，除了盧峻翔，丁恩迪攻下14分、10籃板，伯朗和陳將双都貢獻11分。總教練卡米諾斯表示，由於隔天一早要飛往馬來西亞參與亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽6強賽，因此讓球員多輪替，各自分攤一些時間，他也稱讚洋基打得不錯，「我們也在比賽中用了許多不同防守策略，贏下這場讓我們更有信心，確定我們能確實執行戰術。」

洋基葉惟捷 攻最高28分

洋基狀元葉惟捷三分球11投6中攻下全場最高28分，庫薩斯貢獻14分、12籃板。洋基總教練李逸驊表示，本季整體過程變化大，洋將從最矮的傑克森換到最高的德古拉，包含他自己和本土球員都不斷地適應、調整，休賽季希望年輕球員多加強基本動作，也要多打比賽來磨練，希望下季能打出令球迷耳目一新的表現。

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