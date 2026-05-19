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9局明燈 終結者驚奇》爭新人王 鍾允華有曾峻岳的影子

2026/05/19 05:30

曾峻岳（資料照）曾峻岳（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕看到統一獅新秀鍾允華經過去年下半季的歷練，今年扛起統一獅終結者的表現相當出色，曾峻岳想起於生涯第1年季中轉任終結者的自己，覺得兩人轉換角色的過程不但有點類似，在母隊也都有經驗豐富的學長可以請教，他不在意今年救援王的競爭由誰勝出，因為有件更值得他關心的事：「他今年應該可以爭新人王吧？」

曾峻岳雖於2020年季中選秀會第7輪才被指名，因為2021年春訓最快球速飆出151公里，被總教練洪一中欽點跳過二軍直接從一軍出發，7月疫情復賽後，以19歲之齡扛起終結者，成為中職首位單季10中繼10救援的菜鳥，於季後擊敗徐若熙、郭天信2位強勁對手勇奪新人王。

曾峻岳選秀第7輪才被指名

曾峻岳指出，新人年雖於季中轉換角色，因為開季先在牛棚歷練25場，疫情停賽2個月的長度接近春訓，讓他有一定的時間去準備，鍾允華接終結者的過程與他有點類似，他的體會與建議是，「職棒選手只怕沒有機會上場，教練願意給你位置，不是每個菜鳥都有的際遇，我們只有全力以赴把它做好，相信他很感謝餅總，就像我很感謝洪總一樣。」

首位單季10中繼

10救援菜鳥

曾峻岳認為，終結者是投手最後一道防線，對於才20歲上下的鍾允華與他來說，沒有壓力是騙人的，就算遇到撞牆期或被調整角色也不要氣餒，「我曾經被調離終結者，遇到狀況會去請教鴻文學長跟富藍戈，然後努力表現把位置爭回來，統一包括中職救援王陳韻文在內，很多學長在後援都很有經驗，連餅總都是終結者出身，對他會很有幫助。」

鍾允華去年在一軍第1年投25局，局數未超過出賽數1/3（40局），今年第2年仍有新人王被遴選資格。

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