9局明燈 終結者驚奇》落榜生逆襲 林詩翔最佳示範

林詩翔（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕選秀落榜生的逆襲，台鋼雄鷹林詩翔去年已做出完美演釋，他不但以單季30次救援成功登上聯盟救援王寶座，更是中職史上拿下新人王和救援王的第1人。如今鍾允華不但接棒再寫落榜生佳話，林詩翔也要挑戰自我再進化，台鋼投手教練蕭任汶昨受訪直言：「希望進化的部分，可以再多一點。因為是終結者，對他的標準比較高」。

首位包辦新人王、救援王

24歲的林詩翔雖於2022年季中選秀落選，但隔年再投入選秀獲台鋼於第6輪第8指名，前年第1個一軍球季後援出賽30場拿下3次中繼成功，去年則扛下關門重任後援出賽60場勇奪30救援，今年初更入選經典賽台灣隊，在職棒和國際舞台都有斬獲。

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蕭任汶︰鍾允華像去年的他

蕭任汶在季前就已提醒林詩翔，今年一定會被各隊重點研究，他開季至今出賽13場共投13局的防禦率僅0.69，前天對富邦悍將才失掉本季首分，目前累計7次救援成功。但蕭任汶指出，林詩翔可能是求好心切，感覺今年出賽有5成比例會讓打者上壘，「沒有很乾淨地解決打者，我認為10場比賽應該做到7場3上3下」。

蕭任汶表示，林詩翔今年比較早開機去面對經典賽，有些訓練還沒有完全做到，在開季時想要補齊，肌肉變得比較緊繃，也比較容易疲勞，「這一點洪總有看出來，教練團也有提醒他，在重訓上的強度降一下，讓肌肉保持彈性。」

林詩翔今年若想連莊救援王，競爭更加激烈，蕭任汶就直言：「今年的鍾允華，就像是去年的林詩翔，獅隊給予他新的任務，是一場比賽最重要的關門角色，他會戰戰兢兢、腎上腺素分泌比較多，目前看來他扮演得很稱職。」

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