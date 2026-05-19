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龍鷹今花蓮對決 2核彈頭拚場

2026/05/19 05:30

陳文杰（資料照）陳文杰（資料照）

〔記者徐正揚、黃照敦／台北報導〕中職龍頭味全龍今起花蓮作主，迎來與台鋼雄鷹2連戰，將是中職近1年來、也是本季僅有的2場花蓮賽事，龍鷹郭天信和陳文杰對決，比拚誰是中職最強核彈頭。王柏融能否敲出花蓮首轟，再添一處砲陣地，也將是系列戰觀戰焦點。

郭天信（資料照）郭天信（資料照）

郭天信、陳文杰比火力

龍鷹開路先鋒郭天信和陳文杰上週持續穩健攻勢，打擊率和安打數繼續在聯盟排行榜名列前茅，今起後山對決，看誰的壘間破壞力較強?王柏融生涯百轟，落在全台10座球場，但花蓮球場尚未納入，今明兩天力拚炸裂達陣，不過大王已經連10場未開轟。龍鷹今天分別派出蔣銲、黃子鵬擔任先發投手，兩人都要尋求生涯在花蓮的首勝。

王柏融拚花蓮首轟開胡

中職自2013年恢復在花蓮安排賽事，以2023、2024這2年單季都完成10場最多，去年配合下半年封場進行整建改善工程，僅於上半季安排5場、完成3場，今年礙於8月舉行2026國際少年運動會使用棒球場作為射箭場地，統一獅下半季計畫安排3場主場被迫取消，其中2場移往台東作為陳鏞基在家鄉的引退賽。

蔣銲連續4場交出至少6局的優質先發，今天生涯首對台鋼、首次在花蓮登板，只要投超過5.1局便可補足局數重回投手排行榜；黃子鵬連續2場交出7局無責失的優質先發，今天是他本季第2次對上味全，前次是4月5日在天母投8局失1分無關勝敗，前次對味全拿勝投是2024年8月22日，生涯在花蓮出賽3場、0勝2敗、防禦率3.95。

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