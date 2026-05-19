中信攜手日本火腿 台中擬蓋超巨蛋

台中超巨蛋將是中信集團與日本火腿集團合作。（意象圖，台中市府提供）

台灣人壽提可行性報告書

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中超巨蛋已在4月27日決標，中市長盧秀燕表示，只有台灣人壽提出可行性報告書，計畫大致內容為室內場館的座位達4萬5千座位，投資金額高達6百億元，而商場的樓地板高達10萬坪，三項都是全國最大，由於資金太龐大，因此由中信金整合，將與日本火腿集團合作，未來的營運及設計應該是日本火腿集團。

4萬5千個座位 全國第一大

台中超巨蛋市民相當期待，由台灣人壽得標，台中市長盧秀燕表示，台中超巨蛋自提的BOT已決標，只有台灣人壽提出可行性的報告書，正在審查計畫。盧秀燕表示，大致方向為是全國最大容納人數，室內場館比台北大巨蛋多，台北大巨蛋有4萬座位，但是台中超巨蛋有4萬5千個座位，是全國第一大。

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另外，由於原物料上揚，盧秀燕表示，台中超巨蛋達6百億元資金，原本以為高鐵特區的第一大天地商場的樓地板面積是9萬多，為全國第一，但超巨蛋的商場樓地板面積達10萬坪，才是全國第一大商場。

盧秀燕表示，由於資金太龐大，中信集團將進行出資跟整合，且因超巨蛋的經營要很專業，因此中信集團將與日本火腿集團合作，未來的營運及設計是日本火腿集團。

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